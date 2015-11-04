请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
指标 i-KlPrice 在输入参数中有时间帧选项:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时间帧)
此指标需要 i-KlPrice.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。
图例.1. i-KlPrice_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13727
i-BandsPrice_HTF
指标 i-BandsPrice 在输入参数中有时间帧选项。Exp_DecEMA
此 Exp_DecEMA EA 基于 DecEMA 均线的方向反转。
i-BB-Width_HTF
指标 i-BB-Width 在输入参数中有时间帧选项。Exp_i-BandsPrice
这款 Exp_i-BandsPrice EA 基于 i-BandsPrice直方条突破超买和超卖级别。