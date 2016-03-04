CodeBaseРазделы
MonEx indicator - индикатор для MetaTrader 4

Russian English
3980
(12)
Индикатор MonEx представляет собой комбинацию взвешенной цены закрытия бара и индикатора ZigZag.

Последнее обновление (Update_01 ~ 2015-07-30):

  • Добавлена опция отображения стрелок (True или False).
  • Сделаны незначительные изменения в свечной формуле.

MonEx indicator

