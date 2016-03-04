Индикатор показывает уровни поддержки и сопротивления.

Как и все простые вещи, иногда подобные индикаторы очень полезны. Индикатор показывает уровни поддержки и сопротивления, делая их визуально доступными (запрограммированный стиль этих линий не "забивает" график, но заметен и удобен в отслеживании).

В нужное вам время (по запросу) вы увидите также комментарий, в котором показываются свежие максимум и минимум. Публикация этого кода в открытом доступе — лишь малая часть того, что я могу сделать для тех людей, которые многому меня научили здесь, в сообществе.

Индикатор ваш, прошу его использовать.