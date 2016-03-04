CodeBaseРазделы
Индикаторы

LivelliSR Now - индикатор для MetaTrader 4

L.Angolo Del Trader | Russian English
Просмотров:
7850
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор показывает уровни поддержки и сопротивления.

Как и все простые вещи, иногда подобные индикаторы очень полезны. Индикатор показывает уровни поддержки и сопротивления, делая их визуально доступными (запрограммированный стиль этих линий не "забивает" график, но заметен и удобен в отслеживании).

В нужное вам время (по запросу) вы увидите также комментарий, в котором показываются свежие максимум и минимум. Публикация этого кода в открытом доступе — лишь малая часть того, что я могу сделать для тех людей, которые многому меня научили здесь, в сообществе.

Индикатор ваш, прошу его использовать.

LivelliSR Now indicator MetaTrader 4

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12618

