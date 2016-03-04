CodeBaseРазделы
Индикаторы

MACD_2ToneColor - индикатор для MetaTrader 4

Roberto Jacobs
Опубликован:
Обновлен:
Пользовательский индикатор MACD с двухцветной гистограммой (для растущей и падающей MACD).

Пользовательский индикатор MACD с двумя цветами окраски (для растущей и падающей MACD).

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12658

