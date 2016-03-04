Смотри, как бесплатно скачать роботов
InfoLabel - индикатор для MetaTrader 4
Простая метка, показывающая важную информацию: Ask&Bid, цены OHLC, объемы, спред, время до окончания текщуей свечи, локальное и серверное время.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12601
