Overlay and Spread Charts for 2 symbols - индикатор для MetaTrader 4

На основной график накладывается график по второму символу, в отдельном окне отображается линия ценового спреда между двумя этими символами.

С помощью кнопок движения графика PgUp/PgDn, индикатор будет автоматически выводиться на экран либо скрываться.

Overlay and Spread Charts for 2 symbols

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12600

