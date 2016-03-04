Ставь лайки и следи за новостями
Overlay and Spread Charts for 2 symbols - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 4293
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
На основной график накладывается график по второму символу, в отдельном окне отображается линия ценового спреда между двумя этими символами.
С помощью кнопок движения графика PgUp/PgDn, индикатор будет автоматически выводиться на экран либо скрываться.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12600
