HarmonikManual - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5297
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Индикатор показывает название паттерна при ручном размещении точек XABCD, а также автоматически ищет следующую потенциальную зону разворота (PRZ).
Эту идею впервые описал Snorm в индикаторе DavincisKiss. Я модифицировал Harmonic Ratios.mq4 под общие нужды и добавил больше нужных команд.
Теперь улучшенный индикатор выглядит как на рисунке ниже:
Некоторые улучшения, добавленные мною, можно видеть в правой части графика.
По клику на кнопку вы получите следующие функции:
- "SEARCH" будет искать все возможные паттерны, которые могут реализоваться в скором времени.
- "NEXT" будет передвигать точку D на получающиеся рисунки, для определения названия паттернов.
- "ON / OFF" — включение или выключение индикатора.
- "COLOUR / NONE" — изменение цвета гармонического паттерна, который может быть либо закрашенным, либо одноцветным.
- "XABC" поставит точку X/A/B/C на ближайший экстремум.
- "RESET" — при возникновении неопределенной ошибки нажмите эту кнопку.
- "AUTO" предопределяет функции по умолчанию.
- Чтобы перейти в меню, нажмите кнопку "М" и некоторое время удерживайте ее. После того, как клавиша будет отпущена, кликните мышкой в нужную область.
Также вы можете использовать свою собственную базу данных гармонических паттернов. Всего лишь измените параметр "file name" и количество записей "DatabaseRecord" в таблице входных параметров (см. рисунок ниже). Не беспокойтесь о том, что введенное число не подойдет: слишком большое или слишком маленькое число индикатор проигнорирует. Сохраните свой файл базы данных в <MQL4>папку.
Название новой версии этого индикатора: HarmonMan.mq4
namepatterns,minXB_,maxXB_,minAC_,maxAC_,minBD_,maxBD_,minXD_,maxXD_ Bat,0.382,0.5,0.382,0.886,1.618,2.618,0.886,0.886 Max Bat,0.382,0.618,0.382,0.886,1.272,2.618,0.886,0.886 Max Gartley,0.382,0.618,0.382,0.886,1.128,2.236,0.618,0.786 Alt Shark 2,0.446,0.618,0.618,0.886,1.618,2.618,0.886,0.886 Anti Nen star,0.5,0.786,0.467,0.707,1.618,2.618,0.786,0.786 Leonardo,0.5,0.5,0.382,0.886,1.128,2.618,0.786,0.786 Gartley,0.618,0.618,0.382,0.886,1.272,1.618,0.786,0.786 Crab,0.382,0.618,0.382,0.886,2.24,3.618,1.618,1.618 Anti New Cypher,0.5,0.786,0.467,0.707,1.618,2.618,1.272,1.272 Butterfly,0.786,0.786,0.382,0.886,1.618,2.618,1.272,1.618 Max Butterfly,0.618,0.886,0.382,0.886,1.272,2.618,1.272,1.618 Butterfly 113,0.786,1,0.618,1,1.128,1.618,1.128,1.128 Alt Shark 1,0.446,0.618,0.618,0.886,1.618,2.618,1.128,1.128 Deep Crab,0.886,0.886,0.382,0.886,2.618,3.618,1.618,1.618 A Crab,0.276,0.446,1.128,2.618,1.618,2.618,0.618,0.618 New Cypher,0.382,0.618,1.414,2.14,1.272,2,0.786,0.786 A Butterfly,0.382,0.618,1.128,2.618,1.272,1.272,0.618,0.786 Shark 1,0.382,0.618,1.128,1.618,1.618,2.236,0.886,0.886 A Bat,0.382,0.618,1.128,2.618,2,2.618,1.128,1.128 Shark 2,0.382,0.618,1.128,1.618,1.618,2.236,1.128,1.128 Nen star,0.382,0.618,1.414,2.14,1.272,2,1.272,1.272 Alt Bat,0.382,0.382,0.382,0.886,2,3.618,1.128,1.128 Navarro 200,0.382,0.786,0.886,1.128,0.886,3.618,0.886,1.128 A Gartley,0.618,0.786,1.128,2.618,1.618,1.618,1.272,1.272 121,0.5,0.786,1.128,3.618,0.382,0.786,0.382,0.786 White Swan,0.382,0.786,2,4.237,0.5,0.886,0.238,0.886 A 3 Drives,0.618,0.786,1.272,1.618,0.618,0.786,0.13,0.886 Partizan 2,0.128,3.618,1.128,1.618,1.618,2.236,0.618,3.618 A 121,1.272,2,0.5,0.786,1.272,2,1.272,2.618 3 Drives,1.272,1.618,0.618,0.786,1.272,1.618,1.618,2.618 Black swan,1.382,2.618,0.236,0.5,1.128,2,1.128,2.618 HENRY - David,0.128,2,0.44,0.618,0.618,0.886,0.618,1.618 STRONG HENRY - David,0.128,261.8,0.44,0.618,0.618,0.886,0.618,1.618 5-0,1.128,1.618,1.5,2.236,0.5,0.618,0.4,0.618 DAVID VM 1,0.128,1.618,0.382,0.382,1.618,1.618,0.618,3.618 DAVID VM 2,1.618,3.618,0.382,0.382,1.618,1.618,0.618,7.618 SNORM,0.9,1.1,0.9,1.1,0.9,1.1,0.618,1.618 COL Poruchik,0.128,3.618,0.382,2.618,1,1,0.618,3.618 Sea Pony,0.128,3.618,0.382,0.5,1.618,2.618,0.618,3.618 Partizan,0.128,3.618,0.382,0.382,1.618,1.618,0.618,3.618 TOTAL 1,0.382,0.786,0.382,0.886,1.272,2.618,0.786,0.886 TOTAL 2,0.382,0.786,0.382,0.886,1.618,3.618,1.128,1.618 TOTAL 3,0.276,0.618,1.128,2.618,1.272,2.618,0.618,0.886 TOTAL 4,0.382,0.786,1.128,2.618,1.618,2.618,1.128,1.272 TOTAL,0.276,0.786,0.382,2.618,1.272,3.618,0.618,1.618 Partizan 2.1,0.128,3.618,1.128,1.128,1.618,1.618,0.618,3.618 Partizan 2.2,0.128,3.618,1.128,1.128,2.236,2.236,0.618,3.618 Partizan 2.3,0.128,3.618,0.618,1.618,1.618,1.618,0.618,3.618 Partizan 2.4,0.128,3.618,1.618,1.618,2.236,2.236,0.618,3.618 BG1,0.128,0.886,0.618,0.618,1.618,1.618,1,1 BG2,0.128,0.886,0.707,0.707,1.414,1.414,1,1 BG3,0.128,0.886,0.786,0.786,1.272,1.272,1,1 BG4,0.128,0.886,0.886,0.886,1.128,1.128,1,1 BG5,0.128,0.886,0.5,0.5,2,2,1,1 BG1,0.128,0.886,0.382,0.382,2.618,2.618,1,1 BG2,0.128,0.886,0.447,0.447,2.237,2.237,1,1 BG3,0.128,0.886,0.5,0.5,2,2,1,1 BG4,0.128,0.886,0.618,0.618,1.618,1.618,1,1 BG5,0.128,0.886,0.707,0.707,1.414,1.414,1,1 BG6,0.128,0.886,0.786,0.786,1.272,1.272,1,1 BG7,0.128,0.886,0.854,0.854,1.171,1.171,1,1 BG8,0.128,0.886,0.886,0.886,1.128,1.128,1,1 121 BG ,0.5,0.577,1.128,1.733,0.618,0.707,0.447,0.786 NN Gartley,0.618,0.618,0.382,0.886,1.128,1.618,0.786,0.786 NN Bat,0.382,0.5,0.382,0.886,1.618,2.618,0.886,0.886 NN Alt Bat,0.382,0.382,0.382,0.886,2,4.236,1.128,1.128 NN Crab,0.382,0.618,0.382,0.886,2.236,4.236,1.618,1.618 NN Deep Crab,0.886,0.886,0.382,0.886,2.618,4.236,1.618,1.618 NN A Gartley,0.618,0.786,1.128,2.618,1.618,1.618,1.272,1.272 NN A Bat,0.382,0.618,1.128,2.618,2,2.618,1.128,1.128 NN A Alt Bat,0.236,0.5,1.128,2.618,2.618,2.618,0.886,0.886 NN A Butterfly,0.382,0.618,1.128,2.618,1.272,1.272,0.618,0.786 NN A Crab,0.236,0.447,1.128,2.618,1.128,2.618,0.618,0.618 NN A Deep Crab,0.236,0.382,1.128,2.618,1.128,1.128,0.618,0.618 NN Leo,0.5,0.5,0.382,0.886,1.128,2.618,0.786,0.786 NN A Leo,0.382,0.886,1.128,2.618,2,2,1.272,1.272 NN Total 1,0.382,0.786,0.382,0.886,1.272,2.618,0.786,0.886 NN Total 2,0.382,0.786,0.382,0.886,1.618,4.236,1.128,1.618 NN Total 3,0.236,0.618,1.128,2.618,1.272,2.618,0.618,0.886 NN Total 4,0.382,0.786,1.128,2.618,1.618,2.618,1.128,1.272 NN TOTAL ***,0.236,0.786,0.382,2.618,1.272,4.236,0.618,1.618 NN Bl Swan,1.382,2.618,0.236,0.5,1.128,2,1.128,2.618 NN Wh Swan,0.382,0.724,2,4.236,0.5,0.886,0.382,0.886
Выше приведена база данных гармонических паттернов. Ее рекомендуется сохранить как harmontrad.csv и разместить этот файл в папку терминала \MQL4\Files.
После загрузки индикатора распределите точки XABCD, и на левой панели будет показано имя паттерна в случае, если он был найден. В противном случае будет отображено сравнение AB с CD.
Если мы хотим найти следующую вероятную точку разворота, размещаем букву D справа от последней свечи (Time[0]). Если она оказалась выше буквы С, индикатор будет искать разворот к росту, и наоборот.
Вставьте текст и назовите его ON, а также укажите количество точек разворота, которое мы хотим найти.
Рисунок ниже показывает результат:
Мы можем добавить больше паттернов в нашу базу, но для этого нужно изменить количество записей в ней в строке 622, как показано на рисунке ниже:
Если точка D пропадает, просто нажмите Ctrl+B и удалите текст, имена D и ON, как показано на рисунке ниже.
Затем сформируйте новый текст D.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12488
