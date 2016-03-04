CodeBaseРазделы
HarmonikManual - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор показывает название паттерна при ручном размещении точек XABCD, а также автоматически ищет следующую потенциальную зону разворота (PRZ).

Эту идею впервые описал Snorm в индикаторе DavincisKiss. Я модифицировал Harmonic Ratios.mq4 под общие нужды и добавил больше нужных команд.

Теперь улучшенный индикатор выглядит как на рисунке ниже:

HarmonikManual

Некоторые улучшения, добавленные мною, можно видеть в правой части графика.

По клику на кнопку вы получите следующие функции:

  1. "SEARCH" будет искать все возможные паттерны, которые могут реализоваться в скором времени.
  2. "NEXT" будет передвигать точку D на получающиеся рисунки, для определения названия паттернов.
  3. "ON / OFF" — включение или выключение индикатора.
  4. "COLOUR / NONE" — изменение цвета гармонического паттерна, который может быть либо закрашенным, либо одноцветным.
  5. "XABC" поставит точку X/A/B/C на ближайший экстремум.
  6. "RESET" — при возникновении неопределенной ошибки нажмите эту кнопку.
  7. "AUTO" предопределяет функции по умолчанию.
  8. Чтобы перейти в меню, нажмите кнопку "М" и некоторое время удерживайте ее. После того, как клавиша будет отпущена, кликните мышкой в нужную область.

Также вы можете использовать свою собственную базу данных гармонических паттернов. Всего лишь измените параметр "file name" и количество записей "DatabaseRecord" в таблице входных параметров (см. рисунок ниже). Не беспокойтесь о том, что введенное число не подойдет: слишком большое или слишком маленькое число индикатор проигнорирует. Сохраните свой файл базы данных в <MQL4>папку.

Название новой версии этого индикатора: HarmonMan.mq4

namepatterns,minXB_,maxXB_,minAC_,maxAC_,minBD_,maxBD_,minXD_,maxXD_
 Bat,0.382,0.5,0.382,0.886,1.618,2.618,0.886,0.886
 Max Bat,0.382,0.618,0.382,0.886,1.272,2.618,0.886,0.886
 Max Gartley,0.382,0.618,0.382,0.886,1.128,2.236,0.618,0.786
 Alt Shark 2,0.446,0.618,0.618,0.886,1.618,2.618,0.886,0.886
 Anti Nen star,0.5,0.786,0.467,0.707,1.618,2.618,0.786,0.786
 Leonardo,0.5,0.5,0.382,0.886,1.128,2.618,0.786,0.786
 Gartley,0.618,0.618,0.382,0.886,1.272,1.618,0.786,0.786
 Crab,0.382,0.618,0.382,0.886,2.24,3.618,1.618,1.618
 Anti New Cypher,0.5,0.786,0.467,0.707,1.618,2.618,1.272,1.272
 Butterfly,0.786,0.786,0.382,0.886,1.618,2.618,1.272,1.618
 Max Butterfly,0.618,0.886,0.382,0.886,1.272,2.618,1.272,1.618
 Butterfly 113,0.786,1,0.618,1,1.128,1.618,1.128,1.128
 Alt  Shark 1,0.446,0.618,0.618,0.886,1.618,2.618,1.128,1.128
 Deep Crab,0.886,0.886,0.382,0.886,2.618,3.618,1.618,1.618
 A Crab,0.276,0.446,1.128,2.618,1.618,2.618,0.618,0.618
 New Cypher,0.382,0.618,1.414,2.14,1.272,2,0.786,0.786
 A Butterfly,0.382,0.618,1.128,2.618,1.272,1.272,0.618,0.786
 Shark 1,0.382,0.618,1.128,1.618,1.618,2.236,0.886,0.886
 A Bat,0.382,0.618,1.128,2.618,2,2.618,1.128,1.128
 Shark 2,0.382,0.618,1.128,1.618,1.618,2.236,1.128,1.128
 Nen star,0.382,0.618,1.414,2.14,1.272,2,1.272,1.272
 Alt Bat,0.382,0.382,0.382,0.886,2,3.618,1.128,1.128
 Navarro 200,0.382,0.786,0.886,1.128,0.886,3.618,0.886,1.128
 A Gartley,0.618,0.786,1.128,2.618,1.618,1.618,1.272,1.272
 121,0.5,0.786,1.128,3.618,0.382,0.786,0.382,0.786
 White Swan,0.382,0.786,2,4.237,0.5,0.886,0.238,0.886
 A 3 Drives,0.618,0.786,1.272,1.618,0.618,0.786,0.13,0.886
 Partizan 2,0.128,3.618,1.128,1.618,1.618,2.236,0.618,3.618
 A 121,1.272,2,0.5,0.786,1.272,2,1.272,2.618
 3 Drives,1.272,1.618,0.618,0.786,1.272,1.618,1.618,2.618
 Black swan,1.382,2.618,0.236,0.5,1.128,2,1.128,2.618
 HENRY - David,0.128,2,0.44,0.618,0.618,0.886,0.618,1.618
 STRONG HENRY - David,0.128,261.8,0.44,0.618,0.618,0.886,0.618,1.618
 5-0,1.128,1.618,1.5,2.236,0.5,0.618,0.4,0.618
 DAVID VM 1,0.128,1.618,0.382,0.382,1.618,1.618,0.618,3.618
 DAVID VM 2,1.618,3.618,0.382,0.382,1.618,1.618,0.618,7.618
 SNORM,0.9,1.1,0.9,1.1,0.9,1.1,0.618,1.618
 COL Poruchik,0.128,3.618,0.382,2.618,1,1,0.618,3.618
 Sea Pony,0.128,3.618,0.382,0.5,1.618,2.618,0.618,3.618
 Partizan,0.128,3.618,0.382,0.382,1.618,1.618,0.618,3.618
 TOTAL 1,0.382,0.786,0.382,0.886,1.272,2.618,0.786,0.886
 TOTAL 2,0.382,0.786,0.382,0.886,1.618,3.618,1.128,1.618
 TOTAL 3,0.276,0.618,1.128,2.618,1.272,2.618,0.618,0.886
 TOTAL 4,0.382,0.786,1.128,2.618,1.618,2.618,1.128,1.272
 TOTAL,0.276,0.786,0.382,2.618,1.272,3.618,0.618,1.618
 Partizan 2.1,0.128,3.618,1.128,1.128,1.618,1.618,0.618,3.618
 Partizan 2.2,0.128,3.618,1.128,1.128,2.236,2.236,0.618,3.618
 Partizan 2.3,0.128,3.618,0.618,1.618,1.618,1.618,0.618,3.618
 Partizan 2.4,0.128,3.618,1.618,1.618,2.236,2.236,0.618,3.618
 BG1,0.128,0.886,0.618,0.618,1.618,1.618,1,1
 BG2,0.128,0.886,0.707,0.707,1.414,1.414,1,1
 BG3,0.128,0.886,0.786,0.786,1.272,1.272,1,1
 BG4,0.128,0.886,0.886,0.886,1.128,1.128,1,1
 BG5,0.128,0.886,0.5,0.5,2,2,1,1
 BG1,0.128,0.886,0.382,0.382,2.618,2.618,1,1
 BG2,0.128,0.886,0.447,0.447,2.237,2.237,1,1
 BG3,0.128,0.886,0.5,0.5,2,2,1,1
 BG4,0.128,0.886,0.618,0.618,1.618,1.618,1,1
 BG5,0.128,0.886,0.707,0.707,1.414,1.414,1,1
 BG6,0.128,0.886,0.786,0.786,1.272,1.272,1,1
 BG7,0.128,0.886,0.854,0.854,1.171,1.171,1,1
 BG8,0.128,0.886,0.886,0.886,1.128,1.128,1,1
 121 BG ,0.5,0.577,1.128,1.733,0.618,0.707,0.447,0.786
 NN Gartley,0.618,0.618,0.382,0.886,1.128,1.618,0.786,0.786
 NN Bat,0.382,0.5,0.382,0.886,1.618,2.618,0.886,0.886
 NN Alt Bat,0.382,0.382,0.382,0.886,2,4.236,1.128,1.128
 NN Crab,0.382,0.618,0.382,0.886,2.236,4.236,1.618,1.618
 NN Deep Crab,0.886,0.886,0.382,0.886,2.618,4.236,1.618,1.618
 NN A Gartley,0.618,0.786,1.128,2.618,1.618,1.618,1.272,1.272
 NN A Bat,0.382,0.618,1.128,2.618,2,2.618,1.128,1.128
 NN A Alt Bat,0.236,0.5,1.128,2.618,2.618,2.618,0.886,0.886
 NN A Butterfly,0.382,0.618,1.128,2.618,1.272,1.272,0.618,0.786
 NN A Crab,0.236,0.447,1.128,2.618,1.128,2.618,0.618,0.618
 NN A Deep Crab,0.236,0.382,1.128,2.618,1.128,1.128,0.618,0.618
 NN Leo,0.5,0.5,0.382,0.886,1.128,2.618,0.786,0.786
 NN A Leo,0.382,0.886,1.128,2.618,2,2,1.272,1.272
 NN Total 1,0.382,0.786,0.382,0.886,1.272,2.618,0.786,0.886
 NN Total 2,0.382,0.786,0.382,0.886,1.618,4.236,1.128,1.618
 NN Total 3,0.236,0.618,1.128,2.618,1.272,2.618,0.618,0.886
 NN Total 4,0.382,0.786,1.128,2.618,1.618,2.618,1.128,1.272
 NN TOTAL ***,0.236,0.786,0.382,2.618,1.272,4.236,0.618,1.618
 NN Bl Swan,1.382,2.618,0.236,0.5,1.128,2,1.128,2.618
 NN Wh Swan,0.382,0.724,2,4.236,0.5,0.886,0.382,0.886

Выше приведена база данных гармонических паттернов. Ее рекомендуется сохранить как harmontrad.csv и разместить этот файл в папку терминала \MQL4\Files.

После загрузки индикатора распределите точки XABCD, и на левой панели будет показано имя паттерна в случае, если он был найден. В противном случае будет отображено сравнение AB с CD.

HarmonikManual 1

Если мы хотим найти следующую вероятную точку разворота, размещаем букву D справа от последней свечи (Time[0]). Если она оказалась выше буквы С, индикатор будет искать разворот к росту, и наоборот.

Вставьте текст и назовите его ON, а также укажите количество точек разворота, которое мы хотим найти.

HarmonikManual 2

Рисунок ниже показывает результат:

HarmonikManual 3

Мы можем добавить больше паттернов в нашу базу, но для этого нужно изменить количество записей в ней в строке 622, как показано на рисунке ниже:

HarmonikManual 4

Если точка D пропадает, просто нажмите Ctrl+B и удалите текст, имена D и ON, как показано на рисунке ниже.

Затем сформируйте новый текст D.

HarmonikManual 5


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12488

