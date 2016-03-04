HarmonikManual

Индикатор показывает название паттерна при ручном размещении точек XABCD, а также автоматически ищет следующую потенциальную зону разворота (PRZ).

Эту идею впервые описал Snorm в индикаторе DavincisKiss. Я модифицировал Harmonic Ratios.mq4 под общие нужды и добавил больше нужных команд.

Теперь улучшенный индикатор выглядит как на рисунке ниже:





Некоторые улучшения, добавленные мною, можно видеть в правой части графика.

По клику на кнопку вы получите следующие функции:

"SEARCH" будет искать все возможные паттерны, которые могут реализоваться в скором времени. "NEXT" будет передвигать точку D на получающиеся рисунки, для определения названия паттернов. "ON / OFF" — включение или выключение индикатора. "COLOUR / NONE" — изменение цвета гармонического паттерна, который может быть либо закрашенным, либо одноцветным. "XABC" поставит точку X/A/B/C на ближайший экстремум. "RESET" — при возникновении неопределенной ошибки нажмите эту кнопку. "AUTO" предопределяет функции по умолчанию. Чтобы перейти в меню, нажмите кнопку "М" и некоторое время удерживайте ее. После того, как клавиша будет отпущена, кликните мышкой в нужную область.

Также вы можете использовать свою собственную базу данных гармонических паттернов. Всего лишь измените параметр "file name" и количество записей "DatabaseRecord" в таблице входных параметров (см. рисунок ниже). Не беспокойтесь о том, что введенное число не подойдет: слишком большое или слишком маленькое число индикатор проигнорирует. Сохраните свой файл базы данных в <MQL4>папку.

Название новой версии этого индикатора: HarmonMan.mq4

namepatterns,minXB_,maxXB_,minAC_,maxAC_,minBD_,maxBD_,minXD_,maxXD_ Bat, 0.382 , 0.5 , 0.382 , 0.886 , 1.618 , 2.618 , 0.886 , 0.886 Max Bat, 0.382 , 0.618 , 0.382 , 0.886 , 1.272 , 2.618 , 0.886 , 0.886 Max Gartley, 0.382 , 0.618 , 0.382 , 0.886 , 1.128 , 2.236 , 0.618 , 0.786 Alt Shark 2 , 0.446 , 0.618 , 0.618 , 0.886 , 1.618 , 2.618 , 0.886 , 0.886 Anti Nen star, 0.5 , 0.786 , 0.467 , 0.707 , 1.618 , 2.618 , 0.786 , 0.786 Leonardo, 0.5 , 0.5 , 0.382 , 0.886 , 1.128 , 2.618 , 0.786 , 0.786 Gartley, 0.618 , 0.618 , 0.382 , 0.886 , 1.272 , 1.618 , 0.786 , 0.786 Crab, 0.382 , 0.618 , 0.382 , 0.886 , 2.24 , 3.618 , 1.618 , 1.618 Anti New Cypher, 0.5 , 0.786 , 0.467 , 0.707 , 1.618 , 2.618 , 1.272 , 1.272 Butterfly, 0.786 , 0.786 , 0.382 , 0.886 , 1.618 , 2.618 , 1.272 , 1.618 Max Butterfly, 0.618 , 0.886 , 0.382 , 0.886 , 1.272 , 2.618 , 1.272 , 1.618 Butterfly 113 , 0.786 , 1 , 0.618 , 1 , 1.128 , 1.618 , 1.128 , 1.128 Alt Shark 1 , 0.446 , 0.618 , 0.618 , 0.886 , 1.618 , 2.618 , 1.128 , 1.128 Deep Crab, 0.886 , 0.886 , 0.382 , 0.886 , 2.618 , 3.618 , 1.618 , 1.618 A Crab, 0.276 , 0.446 , 1.128 , 2.618 , 1.618 , 2.618 , 0.618 , 0.618 New Cypher, 0.382 , 0.618 , 1.414 , 2.14 , 1.272 , 2 , 0.786 , 0.786 A Butterfly, 0.382 , 0.618 , 1.128 , 2.618 , 1.272 , 1.272 , 0.618 , 0.786 Shark 1 , 0.382 , 0.618 , 1.128 , 1.618 , 1.618 , 2.236 , 0.886 , 0.886 A Bat, 0.382 , 0.618 , 1.128 , 2.618 , 2 , 2.618 , 1.128 , 1.128 Shark 2 , 0.382 , 0.618 , 1.128 , 1.618 , 1.618 , 2.236 , 1.128 , 1.128 Nen star, 0.382 , 0.618 , 1.414 , 2.14 , 1.272 , 2 , 1.272 , 1.272 Alt Bat, 0.382 , 0.382 , 0.382 , 0.886 , 2 , 3.618 , 1.128 , 1.128 Navarro 200 , 0.382 , 0.786 , 0.886 , 1.128 , 0.886 , 3.618 , 0.886 , 1.128 A Gartley, 0.618 , 0.786 , 1.128 , 2.618 , 1.618 , 1.618 , 1.272 , 1.272 121 , 0.5 , 0.786 , 1.128 , 3.618 , 0.382 , 0.786 , 0.382 , 0.786 White Swan, 0.382 , 0.786 , 2 , 4.237 , 0.5 , 0.886 , 0.238 , 0.886 A 3 Drives, 0.618 , 0.786 , 1.272 , 1.618 , 0.618 , 0.786 , 0.13 , 0.886 Partizan 2 , 0.128 , 3.618 , 1.128 , 1.618 , 1.618 , 2.236 , 0.618 , 3.618 A 121 , 1.272 , 2 , 0.5 , 0.786 , 1.272 , 2 , 1.272 , 2.618 3 Drives, 1.272 , 1.618 , 0.618 , 0.786 , 1.272 , 1.618 , 1.618 , 2.618 Black swan, 1.382 , 2.618 , 0.236 , 0.5 , 1.128 , 2 , 1.128 , 2.618 HENRY - David, 0.128 , 2 , 0.44 , 0.618 , 0.618 , 0.886 , 0.618 , 1.618 STRONG HENRY - David, 0.128 , 261.8 , 0.44 , 0.618 , 0.618 , 0.886 , 0.618 , 1.618 5 - 0 , 1.128 , 1.618 , 1.5 , 2.236 , 0.5 , 0.618 , 0.4 , 0.618 DAVID VM 1 , 0.128 , 1.618 , 0.382 , 0.382 , 1.618 , 1.618 , 0.618 , 3.618 DAVID VM 2 , 1.618 , 3.618 , 0.382 , 0.382 , 1.618 , 1.618 , 0.618 , 7.618 SNORM, 0.9 , 1.1 , 0.9 , 1.1 , 0.9 , 1.1 , 0.618 , 1.618 COL Poruchik, 0.128 , 3.618 , 0.382 , 2.618 , 1 , 1 , 0.618 , 3.618 Sea Pony, 0.128 , 3.618 , 0.382 , 0.5 , 1.618 , 2.618 , 0.618 , 3.618 Partizan, 0.128 , 3.618 , 0.382 , 0.382 , 1.618 , 1.618 , 0.618 , 3.618 TOTAL 1 , 0.382 , 0.786 , 0.382 , 0.886 , 1.272 , 2.618 , 0.786 , 0.886 TOTAL 2 , 0.382 , 0.786 , 0.382 , 0.886 , 1.618 , 3.618 , 1.128 , 1.618 TOTAL 3 , 0.276 , 0.618 , 1.128 , 2.618 , 1.272 , 2.618 , 0.618 , 0.886 TOTAL 4 , 0.382 , 0.786 , 1.128 , 2.618 , 1.618 , 2.618 , 1.128 , 1.272 TOTAL, 0.276 , 0.786 , 0.382 , 2.618 , 1.272 , 3.618 , 0.618 , 1.618 Partizan 2.1 , 0.128 , 3.618 , 1.128 , 1.128 , 1.618 , 1.618 , 0.618 , 3.618 Partizan 2.2 , 0.128 , 3.618 , 1.128 , 1.128 , 2.236 , 2.236 , 0.618 , 3.618 Partizan 2.3 , 0.128 , 3.618 , 0.618 , 1.618 , 1.618 , 1.618 , 0.618 , 3.618 Partizan 2.4 , 0.128 , 3.618 , 1.618 , 1.618 , 2.236 , 2.236 , 0.618 , 3.618 BG1, 0.128 , 0.886 , 0.618 , 0.618 , 1.618 , 1.618 , 1 , 1 BG2, 0.128 , 0.886 , 0.707 , 0.707 , 1.414 , 1.414 , 1 , 1 BG3, 0.128 , 0.886 , 0.786 , 0.786 , 1.272 , 1.272 , 1 , 1 BG4, 0.128 , 0.886 , 0.886 , 0.886 , 1.128 , 1.128 , 1 , 1 BG5, 0.128 , 0.886 , 0.5 , 0.5 , 2 , 2 , 1 , 1 BG1, 0.128 , 0.886 , 0.382 , 0.382 , 2.618 , 2.618 , 1 , 1 BG2, 0.128 , 0.886 , 0.447 , 0.447 , 2.237 , 2.237 , 1 , 1 BG3, 0.128 , 0.886 , 0.5 , 0.5 , 2 , 2 , 1 , 1 BG4, 0.128 , 0.886 , 0.618 , 0.618 , 1.618 , 1.618 , 1 , 1 BG5, 0.128 , 0.886 , 0.707 , 0.707 , 1.414 , 1.414 , 1 , 1 BG6, 0.128 , 0.886 , 0.786 , 0.786 , 1.272 , 1.272 , 1 , 1 BG7, 0.128 , 0.886 , 0.854 , 0.854 , 1.171 , 1.171 , 1 , 1 BG8, 0.128 , 0.886 , 0.886 , 0.886 , 1.128 , 1.128 , 1 , 1 121 BG , 0.5 , 0.577 , 1.128 , 1.733 , 0.618 , 0.707 , 0.447 , 0.786 NN Gartley, 0.618 , 0.618 , 0.382 , 0.886 , 1.128 , 1.618 , 0.786 , 0.786 NN Bat, 0.382 , 0.5 , 0.382 , 0.886 , 1.618 , 2.618 , 0.886 , 0.886 NN Alt Bat, 0.382 , 0.382 , 0.382 , 0.886 , 2 , 4.236 , 1.128 , 1.128 NN Crab, 0.382 , 0.618 , 0.382 , 0.886 , 2.236 , 4.236 , 1.618 , 1.618 NN Deep Crab, 0.886 , 0.886 , 0.382 , 0.886 , 2.618 , 4.236 , 1.618 , 1.618 NN A Gartley, 0.618 , 0.786 , 1.128 , 2.618 , 1.618 , 1.618 , 1.272 , 1.272 NN A Bat, 0.382 , 0.618 , 1.128 , 2.618 , 2 , 2.618 , 1.128 , 1.128 NN A Alt Bat, 0.236 , 0.5 , 1.128 , 2.618 , 2.618 , 2.618 , 0.886 , 0.886 NN A Butterfly, 0.382 , 0.618 , 1.128 , 2.618 , 1.272 , 1.272 , 0.618 , 0.786 NN A Crab, 0.236 , 0.447 , 1.128 , 2.618 , 1.128 , 2.618 , 0.618 , 0.618 NN A Deep Crab, 0.236 , 0.382 , 1.128 , 2.618 , 1.128 , 1.128 , 0.618 , 0.618 NN Leo, 0.5 , 0.5 , 0.382 , 0.886 , 1.128 , 2.618 , 0.786 , 0.786 NN A Leo, 0.382 , 0.886 , 1.128 , 2.618 , 2 , 2 , 1.272 , 1.272 NN Total 1 , 0.382 , 0.786 , 0.382 , 0.886 , 1.272 , 2.618 , 0.786 , 0.886 NN Total 2 , 0.382 , 0.786 , 0.382 , 0.886 , 1.618 , 4.236 , 1.128 , 1.618 NN Total 3 , 0.236 , 0.618 , 1.128 , 2.618 , 1.272 , 2.618 , 0.618 , 0.886 NN Total 4 , 0.382 , 0.786 , 1.128 , 2.618 , 1.618 , 2.618 , 1.128 , 1.272 NN TOTAL ***, 0.236 , 0.786 , 0.382 , 2.618 , 1.272 , 4.236 , 0.618 , 1.618 NN Bl Swan, 1.382 , 2.618 , 0.236 , 0.5 , 1.128 , 2 , 1.128 , 2.618 NN Wh Swan, 0.382 , 0.724 , 2 , 4.236 , 0.5 , 0.886 , 0.382 , 0.886

Выше приведена база данных гармонических паттернов. Ее рекомендуется сохранить как harmontrad.csv и разместить этот файл в папку терминала \MQL4\Files.

После загрузки индикатора распределите точки XABCD, и на левой панели будет показано имя паттерна в случае, если он был найден. В противном случае будет отображено сравнение AB с CD.

Если мы хотим найти следующую вероятную точку разворота, размещаем букву D справа от последней свечи (Time[0]). Если она оказалась выше буквы С, индикатор будет искать разворот к росту, и наоборот.



Вставьте текст и назовите его ON, а также укажите количество точек разворота, которое мы хотим найти.

Рисунок ниже показывает результат:

Мы можем добавить больше паттернов в нашу базу, но для этого нужно изменить количество записей в ней в строке 622, как показано на рисунке ниже:

Если точка D пропадает, просто нажмите Ctrl+B и удалите текст, имена D и ON, как показано на рисунке ниже.

Затем сформируйте новый текст D.



