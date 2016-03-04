*Версия 2, исправлено выравнивание таблиц и расчет текущего времени бара.

*Версия 2ma — по запросам пользователей добавлена МА.



Очень простой индикатор для отображения различий во времени между свечами в секундах.

Предназначен для применения на оффлайновых графиках Ренко, чтобы определить время формирования каждого "кирпичика".

На графике с регулярным таймфреймом он может диагностировать убывающую свечу по признаку того, что последующая свеча начинается позже.

Длинные линии индикатора обозначают разделительные периоды покоя — например, когда рынок закрыт.

Можно было бы ждать удвоения высоты индикатора перед тем, как цвета кирпичиков Ренко изменятся, а цена увеличится вдвое, чтобы создать новый кирпичик.

По моему мнению, когда рынок движется, полосы становятся короче, а нерешительный рынок производит более длинные отрезки, поскольку цене потребуется больше времени, чтобы сдвинуться.

Здесь новости вышли в 15.30, но свеча была пропущена, поэтому свече на 15.31 потребовалось 120 секунд, чтобы сформироваться (начиная отсчет с 15.29, со времени формирования предыдущей свечи).

Комментарии:

На первый взгляд, кажется странным вновь возвращать временной элемент в графики Ренко, но я полагал, что из этого можно извлечь полезную информацию. Например, медленное формирование кирпичика свидетельствует о повороте либо говорит о том, что ценовое движение замедлилось внутри диапазона. "Быстрые" кирпичики показывают реальное движение цены.

На регулярном графике со стандартными таймфреймами индикатор может показать, где график/брокер пропустил одну или более свечей. Неожиданно оказалось, что это случается часто! Особенно на выходе новостей.

По запросу добавлена МА.



