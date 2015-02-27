Отмеренный ход от фрактала или ZigZag. Советник ищет импульсное движение и выставляет отложки. Пересчитывает и модифицирует Take Profit как для отложенных, так и для открытых ордеров. Сразу после образования фрактала (начало коррекции), если цена успела уже скоректироваться глубоко отложка не выставляется... Далее если отложку выставил - смотрит глубину коррекции и если глубоко то убирает.



Все промежуточные данные ордеров для расчетов хранятся в массиве.

Навеяно статьей "Учёт ордеров в большой программе". Спасибо автору.

В советнике использованы куски кода, взятые с этого сайта. Авторам респект и уважуха !!!

Внимание: код не оптимизирован и содержит очень много ОШИБОК, помогите их исправить.

Советнику нужен индикатор фракталов fr.mq4, он прилагается, на график можно не кидать.



ABminRazmer=100; // минимальный размер AB

Otstup=15; // отступ пунктов отложки. (спред)

OtstupProc=0.1; // отступ отложки от фрактала A (0.1 = 10 %) Вычисляется от размера AB. Например OtstupProc=0.05 отложка выставляется за фр. A на растояни в 5% от движения AB. Если AB=1000 отложка выставляется на растоянии 50 пунктов от A + Otstup.)

MaxOrder=10; // мах. кол-во ордеров (не больше 30)

KoefProfit=1.5; // от 0 до ... Коефициент профита. ( типа fibo ;-) Размер AB*KoefProfit ( KoefProfit=1; OtmerennyiHod=true; вот ОН Отмеренный ход.)

DelKorStopOrder=0.6; // от 0 до 1 с шагом 0.01. Глубина коррекции при которой убирать отложки. ( типа fibo ;-) Например DelKorStopOrder=0.618 означает при глубине коррекции в 38.2% убрать отложки. Кто-то скажет что фибо перевернуто, но мне так удобней, ближе к моей системе.

OtmerennyiHod=true; // Отмеренный ход. Замеряется размер AB (от фрактала до фрактала) и вычесляется цель: размер AB*KoefProfit от коррекции. Цели постоянно пересчитываются как для отложек так и для открытых ордеров. (OtmerennyiHod= false - Замеряется размер AB (от фрактала до фрактала) и вычесляется цель: размер AB*KoefProfit от фрактала А. Цели не пересчитываются как для отложек так и для открытых ордеров. )

OdnaStor=true; // Торговля в одну сторону. Если открыт ордер на покупку или родажу, работаем в туже сторону (как на скрине) пока есть хоть одна открытая позиция. (не отложка а именно BUY или SELL). Отложки выставляются во все стороны пока не сработает, после чего все отложки удаляются и выставляются по сигналу в том-же направлении что и открытая позиция.

или родажу, работаем в туже сторону (как на скрине) пока есть хоть одна открытая позиция. (не отложка а именно BUY или SELL). Отложки выставляются во все стороны пока не сработает, после чего все отложки удаляются и выставляются по сигналу в том-же направлении что и открытая позиция. SignalDelOldOtl=false; // удаляет предыдущую отложку своего направления при сигнале

SignalDelOldOtlAll=false; // удаляет ВСЕ старые отложки при сигнале

StopLos=false; // выставляет SL за В

Трал= "-=-=-"; // тут все стандартно... по фракталам, по теням баров, по деньгам.



bTrlinloss = false; // следует ли тралить на участке лоссов (между курсом стоплосса и открытия)

SLSignal=false; // выставляет SL на уровне нового сигнала противоположного направления (если "одна сторона" то не работает)

iTmfrm=240; // период графика, на котором определяются фракталы или тени (1, 5, 15, 30, 60, 240, 1440, 10080, 43200)

iIndent = 50; // отступ от тени бара, на котором размещается стоплосс

Frktl_bars = 5; // кол-во баров во фрактале

Frktl_kol = 0; // кол-во фракталов по которым тралить

Bars_kol = 19; // кол-во баров, по теням которых следует тралить

//--------

TargetLoss = 99999; // Целевой убыток

TargetProfit = 99999; // Целевая прибыль

//--------

Commentariy=true; // комментарии

SaveMassiv=false; // сохранение массива при закрытии советника и загрузка при запуске. !!! не реализовано (пока не осилил...)

MagicNumber=515000000;

Lot=0.01;

LotProiz=false; // ;-) а тут я извратился ...сам не поня что хотел, впроцесе написания мысль ушла ;-(



Slippage=10;





Результаты тестирования:

Буду благодарен, если кто-нибудь поможет причесать и исправить ошибки.

Сохранение массива при закрытии советника и загрузка при запуске не работает!!! (пока не осилил.)

Не судите строго, я только учусь.