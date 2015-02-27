CodeBaseРазделы
Советники

ZigZaHod - эксперт для MetaTrader 4

Evgeniy Zykov
Отмеренный ход от фрактала или ZigZag. Советник ищет импульсное движение и выставляет отложки. Пересчитывает и модифицирует Take Profit как для отложенных, так и для открытых ордеров. Сразу после образования  фрактала (начало коррекции), если цена успела уже скоректироваться глубоко отложка не выставляется... Далее если отложку выставил - смотрит глубину коррекции и если глубоко то убирает.

Все промежуточные данные ордеров для расчетов хранятся в массиве.

Навеяно статьей "Учёт ордеров в большой программе". Спасибо автору.

В советнике использованы куски кода, взятые с этого сайта. Авторам респект и уважуха !!!

Внимание: код не оптимизирован и содержит очень много ОШИБОК, помогите их исправить.

Советнику нужен индикатор фракталов fr.mq4, он прилагается, на график можно не кидать.

  • ABminRazmer=100;        //  минимальный размер AB
  • Otstup=15;                     //  отступ пунктов  отложки. (спред)
  • OtstupProc=0.1;             // отступ отложки от фрактала A (0.1 = 10 %)  Вычисляется от размера AB. Например OtstupProc=0.05 отложка выставляется за фр. A на растояни в 5% от движения AB. Если  AB=1000 отложка выставляется на растоянии 50 пунктов от A + Otstup.)
  • MaxOrder=10;                //  мах. кол-во ордеров (не больше 30)
  • KoefProfit=1.5;               //  от 0 до ...   Коефициент профита. ( типа  fibo ;-)  Размер AB*KoefProfit ( KoefProfit=1; OtmerennyiHod=true; вот ОН Отмеренный ход.)
  • DelKorStopOrder=0.6;     //    от 0 до 1 с шагом 0.01.  Глубина коррекции при которой убирать отложки. ( типа fibo ;-) Например  DelKorStopOrder=0.618 означает при глубине коррекции в 38.2% убрать отложки.  Кто-то скажет что фибо перевернуто, но мне так удобней, ближе к моей системе.
  • OtmerennyiHod=true;     //   Отмеренный ход.   Замеряется размер AB (от фрактала до фрактала) и вычесляется цель: размер AB*KoefProfit от коррекции. Цели постоянно пересчитываются как для отложек так и для открытых ордеров.  (OtmerennyiHod= false - Замеряется размер AB (от фрактала до фрактала) и вычесляется цель: размер AB*KoefProfit от фрактала А. Цели не пересчитываются как для отложек так и для открытых ордеров. )
  • OdnaStor=true;                //  Торговля в одну сторону. Если открыт ордер на покупку или родажу, работаем в туже сторону (как на скрине) пока есть хоть одна открытая позиция. (не отложка а именно BUY или SELL). Отложки выставляются во все стороны пока не сработает, после чего все отложки удаляются и выставляются по сигналу в том-же направлении что и открытая позиция.
  • SignalDelOldOtl=false;     //  удаляет предыдущую отложку своего направления при сигнале
  • SignalDelOldOtlAll=false;  //  удаляет ВСЕ старые отложки при сигнале
  • StopLos=false;                // выставляет SL за В
  • Трал= "-=-=-";               //  тут все стандартно... по фракталам, по теням баров, по деньгам.
  • bTrlinloss = false;           // следует ли тралить на участке лоссов (между курсом стоплосса и открытия)
  • SLSignal=false;              //  выставляет SL на уровне нового сигнала противоположного направления (если "одна сторона" то не работает)
  • iTmfrm=240;                 // период графика, на котором определяются фракталы или тени (1, 5, 15, 30, 60, 240, 1440, 10080, 43200)
  • iIndent = 50;                 // отступ от тени бара, на котором размещается стоплосс
  • Frktl_bars = 5;              // кол-во баров во фрактале
  • Frktl_kol = 0;                 // кол-во фракталов по которым тралить
  • Bars_kol = 19;               // кол-во баров, по теням которых следует тралить
  • //--------
  • TargetLoss   = 99999;     // Целевой убыток
  • TargetProfit  = 99999;     // Целевая прибыль
  • //--------
  • Commentariy=true;         // комментарии
  • SaveMassiv=false;           //  сохранение массива при закрытии советника и загрузка при запуске.  !!! не реализовано (пока не осилил...)
  • MagicNumber=515000000;
  • Lot=0.01;
  • LotProiz=false;   //  ;-) а тут я извратился ...сам не поня что хотел, впроцесе написания мысль ушла ;-(
  • Slippage=10;

ZigZaHod

Описание работы советника ZigZagHod

Результаты тестирования:

Результаты тестирования советника ZigZaHod

Отчет тестирования советника ZigZaHod

Буду благодарен, если кто-нибудь поможет причесать и исправить ошибки.

Сохранение массива при закрытии советника и загрузка при запуске не работает!!! (пока не осилил.)

Не судите строго, я только учусь.

