Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Candle Time End and Spread - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 21081
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор одновременно отображает текущий спред и оставшееся время до закрытия текущего бара (свечи).
Настройки:
В настройках есть только два параметра: выбор цвета и положение индикатора на графике.
7 MA v2
Индикатор рисует 7 скользящих средних.ZigZaHod
Отмеренный ход от фрактала или ZigZag. Советник ищет импульсное движение и выставляет отложенные ордера.
Трейлинг стоп ордера
Скрипт выставляет стоп одер и тралит этот ордер до срабатывания.MAChannel_Close_MultiTF
Мультипериодная версия индикатора MAChannel_Close.