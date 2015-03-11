CodeBaseРазделы
Candle Time End and Spread - индикатор для MetaTrader 4

Olexiy Polyakov
Просмотров:
21081
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор одновременно отображает текущий спред и оставшееся время до закрытия текущего бара (свечи).

Настройки:

В настройках есть только два параметра: выбор цвета и положение индикатора на графике.

Настройки индикатора Candle Time End and Spread

