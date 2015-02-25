Индикатор показывает количество профитных сделок из 2048 вариантов с выбираемой вероятностью положительного результата.

Выбираем брокера (своего), усаживаем 2048 трейдеров, которые смотрят за каждым тиком. Каждый трейдер работает по своим стратегиям (видам изменения цены - перцептронам). Данные их профита накапливаются до закрытия свечи выбранного таймфрейма и выдаются в виде гистограммы: синие — количество трейдеров с положительным профитом, красные — количество трейдеров с отрицательным профитом-в проигрыше.

Так как индикатор использует тики, он показывает результаты только в динамике. В тиковом исполнении правильные показания можно считать через 24 часа после контроля рынка и накопления информации о прибыльности каждого трейдера, а при контроле по периоду М1 правильные показания можно считать месяца через 2 из-за объединения тиков в бары.

Индикатор читается так:

Видно, что из такого количества трейдеров немногие в профите; При подстановке своих индикаторов в код можно определить места входа.

Тестирование характера цены:

В Indicators-индикатор iBroker.mq4

В Experts-фальш-эксперт testBroker.mq4

В templates-настройки индикатора testBroker.tpl

Запускаем тестер стратегий. Выбираем советник testBroker. Выбираем время тестирования, период, ставим галочку "визуально" и смотрим работу "трейдеров".

Чтобы приблизить соответствие тикового индикатора к выбранному периоду измеряем на графике выбираемого периода лонг или шорт движение в пунктах и делим на количество измеренных свечей

К примеру, на графике цена за 12 свечей поднялась на 60 пунктов. Среднее движение 5 пунктов.

Запишем в индикатор шаг перцептрона 5 пунктов. Сохраним изменения в testBroker.tpl и протестируем.