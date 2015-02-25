Ставь лайки и следи за новостями
iBroker - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор показывает количество профитных сделок из 2048 вариантов с выбираемой вероятностью положительного результата.
Выбираем брокера (своего), усаживаем 2048 трейдеров, которые смотрят за каждым тиком. Каждый трейдер работает по своим стратегиям (видам изменения цены - перцептронам). Данные их профита накапливаются до закрытия свечи выбранного таймфрейма и выдаются в виде гистограммы: синие — количество трейдеров с положительным профитом, красные — количество трейдеров с отрицательным профитом-в проигрыше.
Так как индикатор использует тики, он показывает результаты только в динамике. В тиковом исполнении правильные показания можно считать через 24 часа после контроля рынка и накопления информации о прибыльности каждого трейдера, а при контроле по периоду М1 правильные показания можно считать месяца через 2 из-за объединения тиков в бары.
Индикатор читается так:
- Видно, что из такого количества трейдеров немногие в профите;
- При подстановке своих индикаторов в код можно определить места входа.
Тестирование характера цены:
В Indicators-индикатор iBroker.mq4
В Experts-фальш-эксперт testBroker.mq4
В templates-настройки индикатора testBroker.tpl
Запускаем тестер стратегий. Выбираем советник testBroker. Выбираем время тестирования, период, ставим галочку "визуально" и смотрим работу "трейдеров".
Чтобы приблизить соответствие тикового индикатора к выбранному периоду измеряем на графике выбираемого периода лонг или шорт движение в пунктах и делим на количество измеренных свечей
К примеру, на графике цена за 12 свечей поднялась на 60 пунктов. Среднее движение 5 пунктов.
Запишем в индикатор шаг перцептрона 5 пунктов. Сохраним изменения в testBroker.tpl и протестируем.
Индикатор рисует "круглые" ценовые уровни и разделители на внутридневных таймфреймах.Доработанный хранитель тиков MQL4
Хранитель тиков от komposter, доработанный для использования в тестере стратегий.