Смотри, как бесплатно скачать роботов
Spread Lines - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 4146
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор поддерживает две функции:
- настройку линий Ask и Bid (стиля*, толщины);
- сравнение спреда двух брокеров** - для получения инструкций см. входные параметры индикатора.
Изображения:
- Верхнее изображение показывает настройку линий Ask и Bid.
- Нижняя картинка показывает различие со спредом второго брокера (спред второго брокера - спред на графике = различие в 3 пункта). Сравнение относительное.
* определяется командой Chart on foreground. ** определяется командой Show Ask.
Важно: индикатор устанавливается автоматически. Команды Chart on the freground и Show Ask могут быть включены/выключены в окне входных параметров.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12482
