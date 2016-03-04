Отрисовывает скользящую среднюю другого индикатора и осциллятор в отдельном окне.

Индикатор показывает название паттерна при ручном размещении точек XABCD, а также автоматически ищет следующую потенциальную зону разворота (PRZ).

Очень простой индикатор для отображения различий во времени между кирпичиками Ренко в секундах.