Индикаторы

Spread Lines - индикатор для MetaTrader 4

Просмотров:
4146
Рейтинг:
(29)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор поддерживает две функции:

  1. настройку линий Ask и Bid (стиля*, толщины); 
  2. сравнение спреда двух брокеров** - для получения инструкций см. входные параметры индикатора.
Изображения:
  • Верхнее изображение показывает настройку линий Ask и Bid.
  • Нижняя картинка показывает различие со спредом второго брокера (спред второго брокера - спред на графике = различие в 3 пункта). Сравнение относительное.
* определяется командой Chart on foreground. ** определяется командой Show Ask.

Важно: индикатор устанавливается автоматически. Команды Chart on the freground и Show Ask могут быть включены/выключены в окне входных параметров.

Spread Lines indicator

