Balance Sheet - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
3134
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
В качестве элемента системы управления капиталом нам необходимо отображение баланса. Оно покажет, какими суммами мы можем рисковать в зависимости от того профита, который планируем получить.
Индикатор показывает годовой баланс.
Входные параметры:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12477
