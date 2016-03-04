Смотри, как бесплатно скачать роботов
Oscillator of Indicator and MA - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 3502
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор показывает скользящую среднюю и осциллятор в отдельном окне.
Линия индикатора с ее скользящей средней, отрисованная по любому методу, отображается в отдельном окне.
Осциллятор разницы между индикатором и его скользящей средней отрисовывается в виде гистограммы (необязательная опция).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12444
