Индикатор показывает скользящую среднюю и осциллятор в отдельном окне.

Линия индикатора с ее скользящей средней, отрисованная по любому методу, отображается в отдельном окне.

Осциллятор разницы между индикатором и его скользящей средней отрисовывается в виде гистограммы (необязательная опция).