CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Oscillator of Indicator and MA - индикатор для MetaTrader 4

Ernst Van Der Merwe | Russian English
Просмотров:
3502
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор показывает скользящую среднюю и осциллятор в отдельном окне.

Линия индикатора с ее скользящей средней, отрисованная по любому методу, отображается в отдельном окне.

Осциллятор разницы между индикатором и его скользящей средней отрисовывается в виде гистограммы (необязательная опция).

Индикатор со скользящей средней и осциллятором в отдельном окне.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/12444

Close by Equity Percent Close by Equity Percent

Советник закрывает все позиции, если эквити достигает определенного процентного соотношения к балансу.

Simple Pip Value Calculator Simple Pip Value Calculator

Индикатор, рассчитывающий стоимость одного пипса на различных символах в валюте депозита.

Balance Sheet Balance Sheet

Индикатор показывает годовой баланс.

Spread Lines Spread Lines

Индикатор поддерживает две функции: настройку линий Ask и Bid (стиль, толщина) и сравнение спредов разных брокеров.