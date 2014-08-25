Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
RSI and CCI - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 25468
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Интересная и очень прибыльная стратегия
Добиться сто процентного входа по стратегии мне не удалось.
Оптимизации не проводил, тестировал с параметрами, на мой взгляд, подходящими к валютной паре.
- StartLots - начальный лот;
- MaxLot - максимальный лот;
- Depo - автоматическое увеличение лота при увеличении депозита на заданную в этом параметре величину, если 0 - не используется;
- RSIPeriod - период RSI;
- RSIPrice- по каким ценам рассчитывается RSI;
- RSIChannel - на каком расстоянии от линии 0 ищем пересечение индикаторов;
- CCIPeriod - период CCI;
- CCIPrice- по каким ценам рассчитывается CCI;
- CCIChannel - на каком расстоянии от линии 50 ищем пересечение индикаторов;
- ScallngCoef - параметр для приведения CCI к единому маcштабу с RSI;
- Martin - коэффициент увеличения лота после убыточной позиции;
- StopLoss - стоплосс;
- TakeProfit - тейк-профит;
- TrailStart - прибыль в пунктах, при которой активируется трейллинг-стоп;
- TrailDistance - на какой дистанции от цены появится трейллинг стоп;
- TrailStep - шаг, с которым будет подтягиваться трейллинг-стоп;
- NewCycle - true/false, если true советник будет начинать со стартого лота, если false советник буде умножать последний лот на Martin если позиция была убыточной;
- Magic - номер, по которым советник отличает свои позиции от других открытых позиций;
- Slippage - проскальзывание;
- TimeOut - время в секундах, в течение которого советник будет посылать повторно приказы на открытия ордера в случае неудачи.
Результаты тестирования
GBRUSD 01/01/2013- 25/08/2014
StatementToGraph v2
Графическое отображение детализированного отчета (Statement) на графике цены.Скрипт открытия рыночных позиций в указанное время
Скрипт выставит указанные ордера с указанными стопами в назначенное время.
Ticks on chart
Индикатор показывает на главном графике изменение цен Ask и Bid.Alert + отправка сообщения на эл. почту при смене тренда
Советник предназначен для контроля смены тренда (Alert + отправка сообщения на эл. почту) интересующих вас инструментов.