Советники

RSI and CCI - эксперт для MetaTrader 4

Ramil Minniakhmetov | Russian 日本語
Просмотров:
25468
Рейтинг:
(33)
Опубликован:
Обновлен:
RsiCci.mq4 (20.64 KB) просмотр
GBRUSD.set (1.79 KB)
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Интересная и очень прибыльная стратегия

Добиться сто процентного входа по стратегии мне не удалось.

Оптимизации не проводил, тестировал с параметрами, на мой взгляд, подходящими к валютной паре.

  • StartLots - начальный лот;
  • MaxLot - максимальный лот;
  • Depo - автоматическое увеличение лота при увеличении депозита на заданную в этом параметре величину, если 0 - не используется;
  • RSIPeriod - период RSI;
  • RSIPrice- по каким ценам рассчитывается RSI;
  • RSIChannel - на каком расстоянии от линии 0 ищем пересечение индикаторов;
  • CCIPeriod - период CCI;
  • CCIPrice- по каким ценам рассчитывается CCI;
  • CCIChannel - на каком расстоянии от линии 50 ищем пересечение индикаторов;
  • ScallngCoef - параметр для приведения CCI к единому маcштабу с RSI;
  • Martin - коэффициент увеличения лота после убыточной позиции;
  • StopLoss - стоплосс;
  • TakeProfit - тейк-профит;
  • TrailStart - прибыль в пунктах, при которой активируется трейллинг-стоп;
  • TrailDistance - на какой дистанции от цены появится трейллинг стоп;
  • TrailStep - шаг, с которым будет подтягиваться трейллинг-стоп;
  • NewCycle - true/false, если true советник будет начинать со стартого лота, если false советник буде умножать последний лот на Martin если позиция была убыточной;
  • Magic - номер, по которым советник отличает свои позиции от других открытых позиций;
  • Slippage - проскальзывание;
  • TimeOut - время в секундах, в течение которого советник будет посылать повторно приказы на открытия ордера в случае неудачи.

Результаты тестирования

GBRUSD 01/01/2013- 25/08/2014

Результаты тестирования

