Интересная и очень прибыльная стратегия

Добиться сто процентного входа по стратегии мне не удалось.

Оптимизации не проводил, тестировал с параметрами, на мой взгляд, подходящими к валютной паре.

- начальный лот; MaxLot - максимальный лот;

- максимальный лот; Depo - автоматическое увеличение лота при увеличении депозита на заданную в этом параметре величину, если 0 - не используется;

- по каким ценам рассчитывается RSI; RSIChannel - на каком расстоянии от линии 0 ищем пересечение индикаторов;

- по каким ценам рассчитывается CCI; CCIChannel - на каком расстоянии от линии 50 ищем пересечение индикаторов;

- стоплосс; TakeProfit - тейк-профит;

- на какой дистанции от цены появится трейллинг стоп; TrailStep - шаг, с которым будет подтягиваться трейллинг-стоп;

- проскальзывание; TimeOut - время в секундах, в течение которого советник будет посылать повторно приказы на открытия ордера в случае неудачи.

Результаты тестирования

GBRUSD 01/01/2013- 25/08/2014