Реальный автор:

Ким Игорь В. aka KimIV

Советник предназначен для перемещения с помощью мыши ценовых уровней StopLoss и TakeProfit открытых позиций.

При работе с этим советником предполагается ручное открытие позиций и ручная первоначальная установка ценовых уровней StopLoss и TakeProfit. А дальше советник для каждой открытой позиции создаёт по две горизонтальные линии, жёстко привязанные к ценовым уровням StopLoss и TakeProfit. После создания этих линий советник начинает следить за их положением на графике.

Если с помощью мыши переместить какую-то линию, то советник сразу же соответствующим образом изменит ценовой уровень, к которому привязана перемещённая линия. При закрытии позиций и при удалении советника с графика он сам удаляет свои линии. Если какой-либо из ценовых уровней не задан, то соответствующая линия советником не будет установлена. Если любую из ценовых линий перенести через ценовой уровень открытия позиции, то позиция будет закрыта по текущей цене.

В советнике можно настроить следующие параметры:

Language =1 - Язык вывода сообщений: 0-English, 1-Русский.

IntUpdate =0.371 - Интервал обновления в секундах. Если 0, то советник будет работать по тикам. Ненулевое значение этого параметра задаст периодичность проверки необходимости перемещения ценовых уровней открытых позиций.

PrintEnable =True - Разрешить печать сообщений в журнал.

StopColor =Red - Цвет линии уровня StopLoss.

StopStyle =3 - Стиль линии уровня StopLoss.

StopWidth =0 - Толщина линии уровня StopLoss.

TakeColor =Gold - Цвет линии уровня TakeProfit.

TakeStyle =3 - Стиль линии уровня TakeProfit.

TakeWidth=0 - Толщина линии уровня TakeProfit.




