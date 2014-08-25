CodeBaseРазделы
Индикаторы

Ticks on chart - индикатор для MetaTrader 4

Ivan Usenkov
Опубликован:
Обновлен:
При торговле на коротких таймфреймах (до пяти минут) нередко возникает необходимость в потиковой информации изменения цены финансового инструмента. Для решения данной задачи и был создан данный индикатор.

Для его работы достаточно перенести перенести файл индикатора из окна "Навигатор" на график.

График с индикатором тиков

