Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Arrows and Curves EA - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 12421
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Спрашивали? Пожалуйста!
Данный советник работает строго по сигналам (стрелочкам) индикатора Arrows&Curves, который выложил lukas1. Для работы советника необходимо наличие скомпилированного оригинального индикатора. Работает по ценам открытия - к типу моделирования и качеству тиков безразличен. Настроен на EURUSD период H4, оптимизирован по котировкам текущего года. Если подберете для него лучшие инструмент/период(таймфрейм)/настройки, пожалуйста выложите сюда.
Strategy Tester Report
Arrows and Curves
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|4 Часа (H4) 2001.04.03 00:00 - 2006.12.11 16:00 (2006.01.01 - 2006.12.12)
|Модель
|По ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся барах)
|Параметры
|TrailingStop=30; TakeProfit=30; StopLoss=80; SSP=6; RISK=12; CountBars=50; SkyCh=23.6; Slippage=3; PropotinalLots=false; MinDepo=100; FixedLots=0.1; PercentLots=33; NameEA="Arrows and Curves"; MAGICNUM=123;
|Баров в истории
|8914
|Смоделировано тиков
|17728
|Качество моделирования
|n/a
|Начальный депозит
|1000.00
|Чистая прибыль
|1405.68
|Общая прибыль
|2957.66
|Общий убыток
|-1551.98
|Прибыльность
|1.91
|Матожидание выигрыша
|10.34
|Абсолютная просадка
|1.22
|Максимальная просадка
|248.88 (9.48%)
|Относительная просадка
|9.65% (112.85)
|Всего сделок
|136
|Короткие позиции (% выигравших)
|68 (76.47%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|68 (79.41%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|106 (77.94%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|30 (22.06%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|28.75
|убыточная сделка
|-80.37
|Средняя
|прибыльная сделка
|27.90
|убыточная сделка
|-51.73
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|15 (419.35)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|5 (-183.47)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|419.35 (15)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-183.47 (5)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|5
|непрерывный проигрыш
|1
Executer Strong
Советник Executer_Strong работает на основе анализа дней с сильным закрытием.MA советник
MA советник работает на минутке EURUSD. Улучшенный, на сколько смог, стандартный советник Moving Average.mq4.