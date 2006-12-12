CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Arrows and Curves EA - эксперт для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
12421
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Спрашивали? Пожалуйста!

Данный советник работает строго по сигналам (стрелочкам) индикатора Arrows&Curves, который выложил lukas1. Для работы советника необходимо наличие скомпилированного оригинального индикатора. Работает по ценам открытия - к типу моделирования и качеству тиков безразличен. Настроен на EURUSD период H4, оптимизирован по котировкам текущего года. Если подберете для него лучшие инструмент/период(таймфрейм)/настройки, пожалуйста выложите сюда.

Strategy Tester Report
Arrows and Curves

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период4 Часа (H4) 2001.04.03 00:00 - 2006.12.11 16:00 (2006.01.01 - 2006.12.12)
МодельПо ценам открытия (быстрый метод на сформировавшихся барах)
ПараметрыTrailingStop=30; TakeProfit=30; StopLoss=80; SSP=6; RISK=12; CountBars=50; SkyCh=23.6; Slippage=3; PropotinalLots=false; MinDepo=100; FixedLots=0.1; PercentLots=33; NameEA="Arrows and Curves"; MAGICNUM=123;

Баров в истории8914Смоделировано тиков17728Качество моделированияn/a

Начальный депозит1000.00



Чистая прибыль1405.68Общая прибыль2957.66Общий убыток-1551.98
Прибыльность1.91Матожидание выигрыша10.34

Абсолютная просадка1.22Максимальная просадка248.88 (9.48%)Относительная просадка9.65% (112.85)

Всего сделок136Короткие позиции (% выигравших)68 (76.47%)Длинные позиции (% выигравших)68 (79.41%)

Прибыльные сделки (% от всех)106 (77.94%)Убыточные сделки (% от всех)30 (22.06%)
Самая большаяприбыльная сделка28.75убыточная сделка-80.37
Средняяприбыльная сделка27.90убыточная сделка-51.73
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)15 (419.35)непрерывных проигрышей (убыток)5 (-183.47)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)419.35 (15)непрерывный убыток (число проигрышей)-183.47 (5)
Среднийнепрерывный выигрыш5непрерывный проигрыш1



Executer Strong Executer Strong

Советник Executer_Strong работает на основе анализа дней с сильным закрытием.

MA советник MA советник

MA советник работает на минутке EURUSD. Улучшенный, на сколько смог, стандартный советник Moving Average.mq4.

sinc MA sinc MA

Скользящая средняя на основе sinc вейвлета.

FIR MA FIR MA

Скользящая средняя на основе цифрового фильтра.