Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MA советник - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 15883
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
MA советник работает на минутке EURUSD. Улучшенный, на сколько смог, стандартный советник Moving Average.mq4.
Отчет по тестированию в zip-файле.
MACD 4H
Индикатор MACD-4H, показывающий MACD старшего таймфрейма.AI
Советник с использованием искусственного интеллекта - однослойной нейронной сети.
Executer Strong
Советник Executer_Strong работает на основе анализа дней с сильным закрытием.Arrows and Curves EA
Простой советник работающий по сигналам индикатора Стрелки и Линии.