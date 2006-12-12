Ставь лайки и следи за новостями
FIR MA - индикатор для MetaTrader 4
Данная скользящая средняя сглаживает цены выбранным цифровым фильтром. Вообще-то фильтр один и тот же (идеальный НЧ фильтр), а аппроксимаций его импульсной характеристики несколько. Эти аппроксимации выбираются входной переменной Window.
FIR MA
Periods - устанавливают ширину пропускания НЧ фильтра, которая равна 1 / (2*Periods);
Taps - количество звеньев задержки в фильтре (должно быть нечетным числом), то есть фильтру необходимо дать Taps цен, чтобы он сформировал новое сглаженное значение МА;
Window - выбирает аппроксимацию фильтра следующим образом:
Window=1 - прямоугольное окно
Window=2 - Hanning
Window=3 - Hamming
Window=4 - Blackman
Window=5 - Blackman-Harris
Проблемой любого цифрового фильтра, включая SMA и EMA, является задержка равная (Taps - 1) / 2.
