CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Executer Strong - эксперт для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
4656
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник Executer_Strong работает на основе анализа дней с сильным закрытием.



Идею стратегии давненько вычитал в Валютном Спекулянте. Оптимальным для использования является график D1, на меньших таймфреймах результат ровно противоположный.

MA советник MA советник

MA советник работает на минутке EURUSD. Улучшенный, на сколько смог, стандартный советник Moving Average.mq4.

MACD 4H MACD 4H

Индикатор MACD-4H, показывающий MACD старшего таймфрейма.

Arrows and Curves EA Arrows and Curves EA

Простой советник работающий по сигналам индикатора Стрелки и Линии.

sinc MA sinc MA

Скользящая средняя на основе sinc вейвлета.