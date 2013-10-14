Ставь лайки и следи за новостями
InverseReaction - индикатор для MetaTrader 4
- 8425
Этот индикатор опубликован в свободном доступе в кодобазе MQL5. Меня он заинтересовал, поэтому перевёл его MQL4. При работе особенно следует обращать внимание на моменты когда гистограмма (фиолетовые столбики) выходит за границы красной или зелёной линии.
Описание:
Идея индикатора InverseReaction основана на предположении о том, что необычное изменение цены (выход за границы волатильности) сопровождается обратным движением.
Существует много примеров подобного поведения: история с Lehman Bros, Flash Crash и др. У индикатора несколько буферов. Основной предназначен для отображения изменения цен, другие показывают возможные границы волатильности.
Сигнал появляется при превышении границ волатильности. В этом случае можно ожидать обратной реакции.
Особенности:
Confidence Coefficient: (по умолчанию равен золотому сечению) используется для управления уровнями волатильности. Золотое сечение работает примерно в 80% случаев при нормальном распределении изменений котировок. Большие значения Confidence Coefficient - позволяют повысить вероятность достоверности сигнала, однако уменьшают их количество. Меньшие значения приводят к увеличению количества ложных сигналов.
MaPeriod: (по умолчанию 3). Этот параметр можно изменять, однако следует помнить о том, что память подобного экономического поведения является очень короткой, поэтому при больших значениях много ложных сигналов.
Советы:
Рекомендуется использовать его совместно с индикаторами "Parabolic SAR" и "Stochastic Oscillator" (особенно с Parabolic SAR). Анализ тренда увеличивает качество сигнала.
Наилучший таймфрейм для хороших сигналов - Daily.
После появления удачного сигнала, следующий, скорее всего, будет ложным (из-за увеличения реального уровня волатильности).
При высоких уровнях волатильности часто появляются ложные сигналы.
