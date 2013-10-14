CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

InverseReaction - индикатор для MetaTrader 4

Mikhail Kozhemyako
Просмотров:
8425
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу


Этот индикатор опубликован в свободном доступе в кодобазе MQL5. Меня он заинтересовал, поэтому перевёл его MQL4. При работе особенно следует обращать внимание на моменты когда гистограмма (фиолетовые столбики) выходит за границы красной или зелёной линии.

Описание:

Идея индикатора InverseReaction основана на предположении о том, что необычное изменение цены (выход за границы волатильности) сопровождается обратным движением.
Существует много примеров подобного поведения: история с Lehman Bros, Flash Crash и др. У индикатора несколько буферов. Основной предназначен для отображения изменения цен, другие показывают возможные границы волатильности.
Сигнал появляется при превышении границ волатильности. В этом случае можно ожидать обратной реакции.
Особенности:
Confidence Coefficient: (по умолчанию равен золотому сечению) используется для управления уровнями волатильности. Золотое сечение работает примерно в 80% случаев при нормальном распределении изменений котировок. Большие значения Confidence Coefficient - позволяют повысить вероятность достоверности сигнала, однако уменьшают их количество. Меньшие значения приводят к увеличению количества ложных сигналов.
MaPeriod: (по умолчанию 3). Этот параметр можно изменять, однако следует помнить о том, что память подобного экономического поведения является очень короткой, поэтому при больших значениях много ложных сигналов.
Советы:
Рекомендуется использовать его совместно с индикаторами "Parabolic SAR" и "Stochastic Oscillator" (особенно с Parabolic SAR). Анализ тренда увеличивает качество сигнала.
Наилучший таймфрейм для хороших сигналов - Daily.
После появления удачного сигнала, следующий, скорее всего, будет ложным (из-за увеличения реального уровня волатильности).
При высоких уровнях волатильности часто появляются ложные сигналы.

breakdown breakdown

Советник, основанный на прорыве максимума/минимума цены предыдущего дня.

Три нейронных сети в трех разных временных диапазонах Три нейронных сети в трех разных временных диапазонах

Простейший эксперт на трех нейронных сетях для разных временных диапазонов. Предлагается в качестве иллюстрации идеи, когда сбор сигналов сетей происходит с разных временных диапазонов, а также для любителей экспериментов.

Falling Cat Falling Cat

Советник написан по одноименной ветке, чтобы проверить теорию.

CMx CMx

В одном индикаторе две MA, CCI, ADX и уровни Fibo.