Советники

Falling Cat - эксперт для MetaTrader 4

[Удален]
Просмотров:
8751
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров

Описание:

Советник написан по одноименной ветке, чтобы проверить теорию.

Falling Cat

Falling Cat test results

На реал не рекомендую, так как идея тестовая и требует доработки. С уважением ваш BeerGod.

