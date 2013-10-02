CodeBaseРазделы
Советники

breakdown - эксперт для MetaTrader 4

arist0
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Советник в начале торговой сессии выставляет два ордера BS/SS на заданном расстоянии от max/min предыдущего дня.

Неисполненные ордера удаляются. Реализован трейлинг стоп, расчёт лота...

Тестировался по паре EURUSD, но может работать на любой паре, только необходимо выполнить оптимизацию. Советую использовать на парах с узким спредом.

Буду рад советам и комментариям.

Входные параметры:

extern int MagicNumber = 123456;

extern double min_lot = 0.01;

extern double max_lot = 10;

extern double risk = 50; //процент используемых свободных средств

extern double DIF = 0.0011; //отступ для выставления ордеров

extern double SL = 0.0025; //StopLoss

extern double TP = 0.0025; //TakeProfit

extern double TS = 0.00015; //TrailingStop

extern double DTS = 0.0009; //Минимальный профит для включения TrailingStop

Результаты тестирования по паре EURUSD за 2013год:

Breakdown

Исправлено

02.10.2013

- раньше ордера выставлялись в 00:05:00 что отлично работало при тестировании, но могло не работать на реале (в это время могло не прийти новых котировок).

Теперь ордера выставляются с первой новой котировкой после 00:00.

