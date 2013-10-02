Ставь лайки и следи за новостями
breakdown - эксперт для MetaTrader 4
13029
Описание:
Советник в начале торговой сессии выставляет два ордера BS/SS на заданном расстоянии от max/min предыдущего дня.
Неисполненные ордера удаляются. Реализован трейлинг стоп, расчёт лота...
Тестировался по паре EURUSD, но может работать на любой паре, только необходимо выполнить оптимизацию. Советую использовать на парах с узким спредом.
Буду рад советам и комментариям.
Входные параметры:
extern int MagicNumber = 123456;
extern double min_lot = 0.01;
extern double max_lot = 10;
extern double risk = 50; //процент используемых свободных средств
extern double DIF = 0.0011; //отступ для выставления ордеров
extern double SL = 0.0025; //StopLoss
extern double TP = 0.0025; //TakeProfit
extern double TS = 0.00015; //TrailingStop
extern double DTS = 0.0009; //Минимальный профит для включения TrailingStop
Результаты тестирования по паре EURUSD за 2013год:
Исправлено
- раньше ордера выставлялись в 00:05:00 что отлично работало при тестировании, но могло не работать на реале (в это время могло не прийти новых котировок).
Теперь ордера выставляются с первой новой котировкой после 00:00.
