Описание:



Советник в начале торговой сессии выставляет два ордера BS/SS на заданном расстоянии от max/min предыдущего дня.

Неисполненные ордера удаляются. Реализован трейлинг стоп, расчёт лота...

Тестировался по паре EURUSD, но может работать на любой паре, только необходимо выполнить оптимизацию. Советую использовать на парах с узким спредом.

Буду рад советам и комментариям.

Входные параметры:



extern int MagicNumber = 123456; extern double min_lot = 0.01; extern double max_lot = 10; extern double risk = 50; //процент используемых свободных средств extern double DIF = 0.0011; //отступ для выставления ордеров extern double SL = 0.0025; //StopLoss extern double TP = 0.0025; //TakeProfit extern double TS = 0.00015; //TrailingStop extern double DTS = 0.0009; //Минимальный профит для включения TrailingStop

Результаты тестирования по паре EURUSD за 2013год:





Исправлено



02.10.2013

- раньше ордера выставлялись в 00:05:00 что отлично работало при тестировании, но могло не работать на реале (в это время могло не прийти новых котировок).

Теперь ордера выставляются с первой новой котировкой после 00:00.