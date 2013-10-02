CodeBaseРазделы
Три нейронных сети в трех разных временных диапазонах - эксперт для MetaTrader 4

Apelsin
11431
(11)
Описание:

Возможно ли получить прибыль на новых данных при использовании простейших нейронных сетей ?

В результате различных экспериментов наиболее "живучим" на новых данных является вариант, когда в из всего массива оптимизированных параметров берутся те, когда прибыльность максимальна.

Улучшить результат удалось, когда брался итоговый сигнал сетей с разных временных диапазонов.

Эксперт запускается на часовых барах.

Дополнительные сигналы берутся с 4-х часового и дневного диапазонов.

Три нейронных сети в трех разных временных диапазонах

P.S. Конечно, сами сети сделаны максимально простыми. В коде советника использованы фрагменты кода с данного сайта. Спасибо авторам.


Order Balance Control Order Balance Control

Контроль итоговых объемов позиций и отложенных ордеров.

Living Now Living Now

Поиск разворотных экстремумов. Не перерисовывает (если кому-то это интересно).

breakdown breakdown

Советник, основанный на прорыве максимума/минимума цены предыдущего дня.

InverseReaction InverseReaction

Идея индикатора InverseReaction основана на предположении о том, что необычное изменение цены (выход за границы волатильности) сопровождается обратным движением.