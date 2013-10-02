Три нейронных сети в трех разных временных диапазонах

Описание:



Возможно ли получить прибыль на новых данных при использовании простейших нейронных сетей ?

В результате различных экспериментов наиболее "живучим" на новых данных является вариант, когда в из всего массива оптимизированных параметров берутся те, когда прибыльность максимальна.

Улучшить результат удалось, когда брался итоговый сигнал сетей с разных временных диапазонов.

Эксперт запускается на часовых барах.

Дополнительные сигналы берутся с 4-х часового и дневного диапазонов.

P.S. Конечно, сами сети сделаны максимально простыми. В коде советника использованы фрагменты кода с данного сайта. Спасибо авторам.