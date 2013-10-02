Ставь лайки и следи за новостями
Три нейронных сети в трех разных временных диапазонах - эксперт для MetaTrader 4
- 11431
Описание:
Возможно ли получить прибыль на новых данных при использовании простейших нейронных сетей ?
В результате различных экспериментов наиболее "живучим" на новых данных является вариант, когда в из всего массива оптимизированных параметров берутся те, когда прибыльность максимальна.
Улучшить результат удалось, когда брался итоговый сигнал сетей с разных временных диапазонов.
Эксперт запускается на часовых барах.
Дополнительные сигналы берутся с 4-х часового и дневного диапазонов.
P.S. Конечно, сами сети сделаны максимально простыми. В коде советника использованы фрагменты кода с данного сайта. Спасибо авторам.
