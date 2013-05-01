CodeBaseРазделы
Конвертер Тиков - индикатор для MetaTrader 4

Artem Goritsky
Просмотров:
16112
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Полноценный секундный чарт в МetaТrader 4.

Конвертер тиков в формате индикатора, запись производится в файл с именем символа-инструмента, с приставкой "any".

Требования:

  • Наличие тиковой истории, в формате SandyEw7-2.4.mq4
  • Индикатор прикреплять к чарту с приставкой "tick".

Возможности:

  • Чарт с любым периодом в секундах. Например : 35 секундный, 5, 120 (двух минутный) ...
  • Источник цены указывается в переменной price_source: 0-BID, 1-ASK, 2-AVERAGE

Инструкция:

  • Открыть тиковый чарт.
  • Запустить индикатор на график.
  • Для открытия секундного чарта -> Файл -> Открыть автономно -> "имя инструмента с приставкой any". Например anyEURUSD,M35

Советы:

  • Запустите индикатор на график, и сохраните в шаблон default, теперь при открытии любого тикового графика-инструмента будет производится построение.

7-30 - 509 серия терминала

7-31 - 580 >

