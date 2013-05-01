Смотри, как бесплатно скачать роботов
Конвертер Тиков - индикатор для MetaTrader 4
Полноценный секундный чарт в МetaТrader 4.
Конвертер тиков в формате индикатора, запись производится в файл с именем символа-инструмента, с приставкой "any".
Требования:
- Наличие тиковой истории, в формате SandyEw7-2.4.mq4
- Индикатор прикреплять к чарту с приставкой "tick".
Возможности:
- Чарт с любым периодом в секундах. Например : 35 секундный, 5, 120 (двух минутный) ...
- Источник цены указывается в переменной price_source: 0-BID, 1-ASK, 2-AVERAGE
Инструкция:
- Открыть тиковый чарт.
- Запустить индикатор на график.
- Для открытия секундного чарта -> Файл -> Открыть автономно -> "имя инструмента с приставкой any". Например anyEURUSD,M35
Советы:
- Запустите индикатор на график, и сохраните в шаблон default, теперь при открытии любого тикового графика-инструмента будет производится построение.
7-30 - 509 серия терминала
7-31 - 580 >
