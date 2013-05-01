Полноценный секундный чарт в МetaТrader 4.

Конвертер тиков в формате индикатора, запись производится в файл с именем символа-инструмента, с приставкой "any".

Требования:

Наличие тиковой истории, в формате SandyEw7-2.4.mq4

Индикатор прикреплять к чарту с приставкой "tick".

Возможности:

Чарт с любым периодом в секундах. Например : 35 секундный, 5, 120 (двух минутный) ...

Источник цены указывается в переменной price_source: 0-BID, 1-ASK, 2-AVERAGE

Инструкция:

Открыть тиковый чарт.

Запустить индикатор на график.

Для открытия секундного чарта -> Файл -> Открыть автономно -> "имя инструмента с приставкой any". Например anyEURUSD,M35

Советы:

Запустите индикатор на график, и сохраните в шаблон default, теперь при открытии любого тикового графика-инструмента будет производится построение.

7-30 - 509 серия терминала

7-31 - 580 >