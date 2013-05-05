Ставь лайки и следи за новостями
ModifyFibo - скрипт для MetaTrader 4
- 5157
-
Возможные варианты модификации объектов Fibo:
- установка образующей линии объекта вертикально от точки 100 или 0;
- сдвиг образующих точек (100 или 0) в любом направлении на заданное число баров (для удобного чтения надписей и др.);
- сохранение начальных дат и цен в описании (становятся видимыми при наведении курсора);
- дополнение объектов уровнями заданного значения;
- построение линий поддержки/сопротивления и линий следа на заданных уровнях;
- нанесение и удаление значениий цен на существующих уровнях.
Пояснения к картинке:
Построенный объект Fibo установлен вертикально от точки 0 и сдвинут на 7 баров (для удобного чтения надписей), дополнен уровнями: 78.6%, 111.8%, 123.6%, 138.2%, 150.0%.
На уровнях 0.0%, 50.0%, 78.6%, 100.0%, 111.8% построены линии поддержки/сопротивления и линии следа на уровнях 0.0% и 100.0%, показаны значения цен на всех существующих уровнях.
