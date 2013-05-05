CodeBaseРазделы
ModifyFibo - скрипт для MetaTrader 4

Возможные варианты модификации объектов Fibo: 

- установка образующей линии объекта вертикально от точки 100 или 0;

- сдвиг образующих точек (100 или 0) в любом направлении на заданное число баров (для удобного чтения надписей и др.);

- сохранение начальных дат и цен в описании (становятся видимыми при наведении курсора);  

- дополнение объектов уровнями заданного значения; 

- построение линий поддержки/сопротивления  и линий следа на заданных уровнях;

- нанесение и удаление значениий цен на существующих уровнях. 

Картинка 

Пояснения к картинке:

Построенный объект Fibo установлен вертикально от точки 0 и сдвинут на 7 баров (для удобного чтения надписей), дополнен уровнями: 78.6%, 111.8%, 123.6%, 138.2%, 150.0%.

На уровнях 0.0%, 50.0%,  78.6%, 100.0%, 111.8% построены линии поддержки/сопротивления и линии следа на уровнях 0.0% и 100.0%, показаны значения цен на всех существующих уровнях.

