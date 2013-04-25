Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
bi-PSI@MA_All - библиотека для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 2899
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Есть такой индикатор, который собрал в себе различные методы расчёта МА. Взяв его за основу, я создал эту билиотеку, чтобы иметь возможность использовать (по необходимости) различные методы сглаживания исходных данных. Например, с помощью этой библиотеки можно сделать "гибкий" MACD с возможностью выбора методов сглаживания, как исходных МА, так и сигнальной. Библиотека содержит 22 различных метода.
В архиве находится индикатор (i-PSI@PolyMA), построенный на этой библиотеке, а также библиотека получения сигнала с этого индикатора (b-PSI@MAMs). Получать сигнал можно с одной МА - по разности её значений на соседних барах (т.е. по углу её наклона), или по 2-ум МА. Причём, можно контролировать момент "смены тренда" - Use_ChangeTrend.MA. А в свою очередь, для проверки работы этой библиотеки (получения сигнала) создан индикатор i-PSI@MA_Signal. Ещё вариант работы с МА - i-PSI@PolyMA_Trend.
Что нужно помнить при работе с библиотекой: в функцию расчёта МА fCalculate_MA() нужно передавать предварительно подготовленный массив с данными, организованными в обратном порядке: в 0-вом индексе самое первое значение (Bars-1).
Архив, таким образом, содержит набор инструментов для работы с различными МА (от использования различных методов сглаживания и до получения сигналов в советнике). И, напоследок, картинка с работой всего набора иснтрументов (отдельно на график вешаются каждая из МА и отдельно проверочный индикатор для наглядности работы).
P.S. Если будет интерес к работе библиотеки получения сигнала, остановлюсь подробнее по её возможностям.
Индикатор делит объёмы на UP и DOWNBarTimer
Информационный индикатор BarTimer (MT4)
Полноценный секундный чарт в МetaТrader 4.OLT
Индикатор рассчитывает уровни тейк профита.