Библиотеки

bi-PSI@MA_All - библиотека для MetaTrader 4

TarasBY
Просмотров:
2899
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL4\Include\
bi-PSIpMA_All.mqh (50.17 KB) просмотр
MA_All.zip (363.08 KB)
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Есть такой индикатор, который собрал в себе различные методы расчёта МА. Взяв его за основу, я создал эту билиотеку, чтобы иметь возможность использовать (по необходимости) различные методы сглаживания исходных данных. Например, с помощью этой библиотеки можно сделать "гибкий" MACD с возможностью выбора методов сглаживания, как исходных МА, так и сигнальной. Библиотека содержит 22 различных метода.

В архиве находится индикатор (i-PSI@PolyMA), построенный на этой библиотеке, а также библиотека получения сигнала с этого индикатора (b-PSI@MAMs). Получать сигнал можно с одной МА - по разности её значений на соседних барах (т.е. по углу её наклона), или по 2-ум МА. Причём, можно контролировать момент "смены тренда" - Use_ChangeTrend.MA. А  в свою очередь, для проверки работы этой библиотеки (получения сигнала) создан индикатор i-PSI@MA_Signal. Ещё вариант работы с МА - i-PSI@PolyMA_Trend.

Что нужно помнить при работе с библиотекой: в функцию расчёта МА fCalculate_MA() нужно передавать предварительно подготовленный массив с данными, организованными в обратном порядке: в 0-вом индексе самое первое значение (Bars-1). 

Архив, таким образом, содержит набор инструментов для работы с различными МА (от использования различных методов сглаживания и до получения сигналов в советнике). И, напоследок, картинка с работой всего набора иснтрументов (отдельно на график вешаются каждая из МА и отдельно проверочный индикатор для наглядности работы).


P.S. Если будет интерес к работе библиотеки получения сигнала, остановлюсь подробнее по её возможностям. 

