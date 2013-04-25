Есть такой индикатор, который собрал в себе различные методы расчёта МА. Взяв его за основу, я создал эту билиотеку, чтобы иметь возможность использовать (по необходимости) различные методы сглаживания исходных данных. Например, с помощью этой библиотеки можно сделать "гибкий" MACD с возможностью выбора методов сглаживания, как исходных МА, так и сигнальной. Библиотека содержит 22 различных метода.

В архиве находится индикатор ( i-PSI@PolyMA ), построенный на этой библиотеке, а также библиотека получения сигнала с этого индикатора ( b-PSI@MAMs ). Получать сигнал можно с одной МА - по разности её значений на соседних барах (т.е. по углу её наклона), или по 2-ум МА. Причём, можно контролировать момент "смены тренда" - Use_ChangeTrend.MA. А в свою очередь, для проверки работы этой библиотеки (получения сигнала) создан индикатор i-PSI@MA_Signal . Ещё вариант работы с МА - i-PSI@PolyMA_Trend .

Что нужно помнить при работе с библиотекой: в функцию расчёта МА fCalculate_MA() нужно передавать предварительно подготовленный массив с данными, организованными в обратном порядке: в 0-вом индексе самое первое значение (Bars-1).

Архив, таким образом, содержит набор инструментов для работы с различными МА (от использования различных методов сглаживания и до получения сигналов в советнике). И, напоследок, картинка с работой всего набора иснтрументов (отдельно на график вешаются каждая из МА и отдельно проверочный индикатор для наглядности работы).





P.S. Если будет интерес к работе библиотеки получения сигнала, остановлюсь подробнее по её возможностям.