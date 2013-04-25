Ставь лайки и следи за новостями
Volum_Up_Dw - индикатор для MetaTrader 4
- 19191
Попробовал разделить объём на две составляющие.
Идея в том, что движение цены внутри бара УПРОЩЕННО можно представить следующим образом:
Как видно из рисунка, движение цены можно разделить на три участка и соответственно объём тоже можно пропорционально распределить по ним.
Порылся в базе и обнаружил подобную идею у автора Azzx 27.06.2011 10:02 https://www.mql5.com/ru/code/10357.
Но у меня распределение объёма по верхнему алгоритму происходит только на М1, а потом эти полученные объёмы суммируются на более старших ТФ. Результат совсем другой и более точный! Дело в том, что, например, за время бара 1 час происходит серъёзная борьба за объёмы, но результирующие объём и свеча часового бара всё закрывают и расшифровать эту информацию можно только, используя более младший ТФ. Что и сделано !
Пример использования индикатора:
В точках A, B и C цена росла, а объём (Volum_Up_Dw) или был на том же уровне или падал, что привело к дальнейшему спаду цены.
В общем нужно искать дивергенцию цены и индикатора. Методики могут быть следующие:
Метод 1. На текущей цене смотрим показание индикатора. Двигаемся назад по индикатору, и находим ближайшее такое же значение индикатора. Теперь смотрим, какая цена при этом значении. Если новая цена больше текущей, значит идет спад, если меньше - подъём.
Метод 2. Смотрим, какое показание индикатора на текущей цене. Двигаемся назад по цене, и ищем такую же цену. Смотрим, какое значение индикатора на этой цене. Если значение индикатора на новой цене больше, чем на текущей, значит идет спад, если меньше - подъём.
-------------------
Внешняя переменная Min_bar_VL используется в следующих случаях:
- если установить Min_bar_VL=0, то появится вертикальная линия (начало графика) и можно задавать начало графика, двигая её.
- если Min_bar_VL поставить какое-либо значение, то вертикальной линии не будет, а начало графика будет всегда начинаться с этого бара.
Для вызова индикатора из советника можно использовать, например, следующую строку:
iCustom (Symbol(), 0, "Volum_Up_Dw_05" ,100, 0, 0);
Индикатор рекомендуется использовать на таймфреймах М1...Н4 (выше не уверен в достоверности).
