Попробовал разделить объём на две составляющие.

Идея в том, что движение цены внутри бара УПРОЩЕННО можно представить следующим образом:

Как видно из рисунка, движение цены можно разделить на три участка и соответственно объём тоже можно пропорционально распределить по ним.

Порылся в базе и обнаружил подобную идею у автора Azzx 27.06.2011 10:02 https://www.mql5.com/ru/code/10357.

Но у меня распределение объёма по верхнему алгоритму происходит только на М1, а потом эти полученные объёмы суммируются на более старших ТФ. Результат совсем другой и более точный! Дело в том, что, например, за время бара 1 час происходит серъёзная борьба за объёмы, но результирующие объём и свеча часового бара всё закрывают и расшифровать эту информацию можно только, используя более младший ТФ. Что и сделано !

Пример использования индикатора:

В точках A, B и C цена росла, а объём (Volum_Up_Dw) или был на том же уровне или падал, что привело к дальнейшему спаду цены.

В общем нужно искать дивергенцию цены и индикатора. Методики могут быть следующие:

Метод 1. На текущей цене смотрим показание индикатора. Двигаемся назад по индикатору, и находим ближайшее такое же значение индикатора. Теперь смотрим, какая цена при этом значении. Если новая цена больше текущей, значит идет спад, если меньше - подъём.

Метод 2. Смотрим, какое показание индикатора на текущей цене. Двигаемся назад по цене, и ищем такую же цену. Смотрим, какое значение индикатора на этой цене. Если значение индикатора на новой цене больше, чем на текущей, значит идет спад, если меньше - подъём.

-------------------

Внешняя переменная Min_bar_VL используется в следующих случаях:

- если установить Min_bar_VL=0, то появится вертикальная линия (начало графика) и можно задавать начало графика, двигая её.

- если Min_bar_VL поставить какое-либо значение, то вертикальной линии не будет, а начало графика будет всегда начинаться с этого бара.

Для вызова индикатора из советника можно использовать, например, следующую строку:

iCustom (Symbol(), 0, "Volum_Up_Dw_05" ,100, 0, 0);

Индикатор рекомендуется использовать на таймфреймах М1...Н4 (выше не уверен в достоверности).