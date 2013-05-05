Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
OLT - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 17127
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Этот индикатор используя статистические данные показывает на каком уровне лучше
выставлять тейк профит для достижения максимальной прибыльности при использовании
внутридневной системы торговли.
Для расчета используется средняя относительная прибыль которая равна
произведению некоторого процента от среднего дневного диапазона за определенный
период ( в окне настроек индикатора отображается как period ) на вероятность того
что сегодняшний диапазон будет больше или равен этому проценту от среднего
дневного диапазона.
Для нахождения максимума этого произведения или пика оранжевой линии ( горба )
производиться перебор всех этих произведений в статистике с шагом в 1% от среднего дневного диапазона.
На примере по GBPUSD на рисунке по оранжевой линии видно, что наиболее подходящие уровни тейк профита
для покупки находятся между Low + 70% * AR(4) и Low + 80% * AR(4) , а если быть точнее то в левом верхнем углу
процент от среднего дневного диапазона который прибавляется к Low дня или
отнимается от High, а Probability показывает вероятность того что сегодняшний
диапазон будет больше или равен среднему дневному диапазону помноженного на
Optimum Procent. AR(4) это средний дневной диапазон и в скобках указан период
усреднения. Горизонтальная шкала это процент от среднего диапазона..Для продажи
тейк профит зеркальный:
использовалась статистика в 989 дневных баров ( в окне настроек индикатора
количество баров для статистики задается переменной Q ).Вертикальная шкала показывает вероятность. Перекрестие процентов средних
диапазонов и вероятности образует множество которое рисуется в виде синей линии.
Вертикальная шкала не относится к оранжевой линии.
Если например цена упала ниже цены открытия на 50% от среднего дневного диапазона ( горизонтальная шкала ) то
зеленая линия покажет какова вероятность ( вертикальная шкала ) в данном случае 5 - 6% , что цена в этот же
день поднимется выше открытия на 50%, а если цена опустилась на 40 % ниже открытия, то вероятность того что
цена подскочит выше открытия на 40% в этот же день равна 10 - 11%
Полноценный секундный чарт в МetaТrader 4.bi-PSI@MA_All
Библиотека расчёта сглаживания значений исходного массива с помощью различных методов (22) с комплектом инструментов для работы с МА.
Скрипт модифицирует объекты Fibo по заданию пользователя. От опубликованного ранее скрипта ModifyFiboLines отличается дополнительной возможностью построения линий поддержки/сопротивления на заданных уровнях.Informer
Показывает риск и текущее состояние по установленным ордерам (в пунктах, %, и $). Историю с теми же показателями. Звуковой сигнал при стоп-лоссе, тейк-профите и срабатывании отложенного ордера.