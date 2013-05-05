Этот индикатор используя статистические данные показывает на каком уровне лучшевыставлять тейк профит для достижения максимальной прибыльности при использованиивнутридневной системы торговли.Для расчета используется средняя относительная прибыль которая равнапроизведению некоторого процента от среднего дневного диапазона за определенныйпериод ( в окне настроек индикатора отображается как period ) на вероятность тогочто сегодняшний диапазон будет больше или равен этому проценту от среднего

дневного диапазона.

Для нахождения максимума этого произведения или пика оранжевой линии ( горба )



производиться перебор всех этих произведений в статистике с шагом в 1% от среднего дневного диапазона.



На примере по GBPUSD на рисунке по оранжевой линии видно, что наиболее подходящие уровни тейк профита



для покупки находятся между Low + 70% * AR(4) и Low + 80% * AR(4) , а если быть точнее то в левом верхнем углу



окна индикатора показана более точная сводка, где Optimum Procent это оптимальныйпроцент от среднего дневного диапазона который прибавляется к Low дня илиотнимается от High, а Probability показывает вероятность того что сегодняшнийдиапазон будет больше или равен среднему дневному диапазону помноженного наOptimum Procent. AR(4) это средний дневной диапазон и в скобках указан периодусреднения. Горизонтальная шкала это процент от среднего диапазона..Для продажи

тейк профит зеркальный:



между High - 70% * AR(4) и High - 80% * AR(4). Для этого рисунка в расчетеиспользовалась статистика в 989 дневных баров ( в окне настроек индикатора

количество баров для статистики задается переменной Q ).

Вертикальная шкала показывает вероятность. Перекрестие процентов средних

диапазонов и вероятности образует множество которое рисуется в виде синей линии.



Вертикальная шкала не относится к оранжевой линии.



Если например цена упала ниже цены открытия на 50% от среднего дневного диапазона ( горизонтальная шкала ) то



зеленая линия покажет какова вероятность ( вертикальная шкала ) в данном случае 5 - 6% , что цена в этот же

день поднимется выше открытия на 50%, а если цена опустилась на 40 % ниже открытия, то вероятность того что



цена подскочит выше открытия на 40% в этот же день равна 10 - 11%







