CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

OLT - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
17127
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

 Этот индикатор используя статистические данные показывает на каком уровне лучше

выставлять тейк профит для достижения максимальной прибыльности при использовании

внутридневной системы торговли.

 Для расчета используется средняя относительная прибыль которая равна

произведению некоторого процента от среднего дневного диапазона за определенный

период ( в окне настроек индикатора отображается как period ) на вероятность того

что сегодняшний диапазон  будет больше или равен этому проценту от среднего

дневного диапазона.

 Для нахождения максимума этого произведения или пика оранжевой линии ( горба )

производиться перебор всех этих произведений в статистике с шагом в 1% от среднего дневного диапазона.

На примере по GBPUSD  на рисунке по оранжевой линии видно, что наиболее подходящие  уровни тейк профита

для покупки находятся между  Low + 70% * AR(4)  и  Low + 80% * AR(4) , а если быть точнее то в левом верхнем углу

окна индикатора показана более точная сводка, где Optimum Procent это оптимальный

процент от среднего дневного диапазона который прибавляется к Low дня или

отнимается от High, а Probability показывает вероятность того что сегодняшний

диапазон будет больше или равен среднему дневному диапазону помноженного на

Optimum Procent. AR(4) это средний дневной диапазон и в скобках указан период

усреднения. Горизонтальная шкала это процент от среднего диапазона..Для продажи

тейк профит зеркальный:

между High - 70% * AR(4) и High - 80% * AR(4). Для этого рисунка в расчете

использовалась статистика в 989 дневных баров ( в окне настроек индикатора

количество баров для статистики задается переменной Q ).

Вертикальная шкала показывает вероятность. Перекрестие процентов средних

диапазонов и вероятности образует множество которое рисуется в виде синей линии.

Вертикальная шкала не относится к оранжевой линии. 

Если например цена упала ниже цены открытия на 50% от среднего дневного диапазона ( горизонтальная шкала ) то

зеленая линия покажет какова вероятность ( вертикальная шкала ) в данном случае  5 - 6% , что цена в этот же

день поднимется выше открытия на 50%, а если цена опустилась на 40 % ниже открытия, то вероятность того что

цена подскочит выше открытия  на 40% в этот же день  равна 10 - 11%  




Конвертер Тиков Конвертер Тиков

Полноценный секундный чарт в МetaТrader 4.

bi-PSI@MA_All bi-PSI@MA_All

Библиотека расчёта сглаживания значений исходного массива с помощью различных методов (22) с комплектом инструментов для работы с МА.

ModifyFibo ModifyFibo

Скрипт модифицирует объекты Fibo по заданию пользователя. От опубликованного ранее скрипта ModifyFiboLines отличается дополнительной возможностью построения линий поддержки/сопротивления на заданных уровнях.

Informer Informer

Показывает риск и текущее состояние по установленным ордерам (в пунктах, %, и $). Историю с теми же показателями. Звуковой сигнал при стоп-лоссе, тейк-профите и срабатывании отложенного ордера.