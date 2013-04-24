Ставь лайки и следи за новостями
MBMCD - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8558
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Автор:
Иван Корнилов (excelf@gmail.com)
Индикатор демонстрация как на основе идеи mabyma можно оценить скорость(lineCount=1), ускорение(lineCount=2) и другие производные от скользящей средней или от цены при параметре ma = 1. Индикатор внешне напоминает macd - и действительно схождение и расхождение ma дают нам информацию о усредненной скорости изменения цены(rate of change). По сравнению с мacd - индикатор предоставляет куда более широкие возможности. Вы множите получить 4 следующих производных от ма, а после небольших изменений в коде и сколько угодно.
О том, что получение сигнала о смене тренда по принципу mabyma, на много превосходит сигнальные системы на основе пересечений ма хорошо показано в моей публикации на тему mabyma. По этому считаю, что пора отказаться от систем на основе схождения ма и перейти на более совершенные системы на основе MBMCD. То есть заменить MACD - MBMCD.
По умолчанию цвета подобраны для использования на темном фоне.
Параметры:
ма - машка по которой строятся показания индикатора. При ma = 1 от цены.
mbm - cкорость схождения машек - грубого говоря усреднение скорости.
lineCount - линия прогнозов чем больше число тем более ранный сигнал будет от 1 до 5 она. При lineCount = 1 получаем скорость, lineCount=2 ускорение и так далее. Параметр должен быть больше 0 и меньше или равен 5.
На этом рисунке хорошо видно что с увеличением количества итераций(в научных терминах производных). Мы получаем более ранний прогноз, но больше ложных сигналов.
