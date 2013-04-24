Автор:

Иван Корнилов (excelf@gmail.com)

Индикатор демонстрация как на основе идеи mabyma можно оценить скорость(lineCount=1), ускорение(lineCount=2) и другие производные от скользящей средней или от цены при параметре ma = 1. Индикатор внешне напоминает macd - и действительно схождение и расхождение ma дают нам информацию о усредненной скорости изменения цены(rate of change). По сравнению с мacd - индикатор предоставляет куда более широкие возможности. Вы множите получить 4 следующих производных от ма, а после небольших изменений в коде и сколько угодно.

О том, что получение сигнала о смене тренда по принципу mabyma, на много превосходит сигнальные системы на основе пересечений ма хорошо показано в моей публикации на тему mabyma. По этому считаю, что пора отказаться от систем на основе схождения ма и перейти на более совершенные системы на основе MBMCD. То есть заменить MACD - MBMCD.

По умолчанию цвета подобраны для использования на темном фоне.

Параметры: