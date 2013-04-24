CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MBMCD - индикатор для MetaTrader 4

Ivan Kornilov
Просмотров:
8558
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор:

Иван Корнилов (excelf@gmail.com)

Индикатор демонстрация как на основе идеи mabyma можно оценить скорость(lineCount=1), ускорение(lineCount=2) и другие производные от скользящей средней или от цены при параметре ma = 1. Индикатор внешне напоминает macd - и действительно схождение и расхождение ma дают нам информацию о усредненной скорости изменения цены(rate of change). По сравнению с мacd - индикатор предоставляет куда более широкие возможности. Вы множите получить 4 следующих производных от ма, а после небольших изменений в коде и сколько угодно. 

О том, что получение сигнала о смене тренда по принципу mabyma, на много превосходит сигнальные системы на основе пересечений ма хорошо показано в моей публикации на тему mabyma. По этому считаю, что пора отказаться от систем на основе схождения ма и перейти на более совершенные системы на основе MBMCD. То есть заменить MACD - MBMCD.

По умолчанию цвета подобраны для использования на темном фоне. 

Параметры:

ма - машка по которой строятся показания индикатора. При ma = 1 от цены. 

mbm - cкорость схождения машек - грубого говоря усреднение скорости.

lineCount - линия прогнозов чем больше число тем более ранный сигнал будет от 1 до 5 она. При lineCount = 1 получаем скорость,  lineCount=2 ускорение и так далее. Параметр должен быть больше 0 и меньше или равен 5.


 

На этом рисунке хорошо видно что с увеличением количества итераций(в научных терминах производных). Мы получаем более ранний прогноз, но больше ложных сигналов.


 

 

Simulator Simulator

Для ручной торговли в тестере стратегий

FF_FP FF_FP

Индикатор в помощь управлению капиталом

BarTimer BarTimer

Информационный индикатор BarTimer (MT4)

Volum_Up_Dw Volum_Up_Dw

Индикатор делит объёмы на UP и DOWN