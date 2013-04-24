CodeBaseРазделы
FF_FP - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
 Описание индикатора FF_FP
 Индикатор рассчитывает размер позиции по методу фиксированной пропорции Райана Джонса.
 Формула фиксированной пропорции:

         Lot = MinLot * ( Sqrt [ 0.25 + 2 * ( Balance - Delta ) / Delta ] + 0.5 )

Lot это размер позиции,
MinLot - минимальный лот у брокера,
Sqrt - квадратный корень.
Например при Delta = 10000 и при начальном балансе счета  Balance = 10000 таблица результатов некоторых вычислений
по этой формуле будет иметь такой вид

                          n   | Balance
                          -------------
                          1   |    10000
                          2   |    20000
                          3   |    40000
                          4   |    70000
                          5   |  110000
                          6   |  160000
                          7   |  220000
                          8   |  290000


 Где n равно количеству  минимальных лотов.
 Значение Delta после прибыльной сделки принимает значение Delta_Growth или значение ставки роста, а после убыточной Delta
 присваивает значение Delta_Decrease или значение ставки снижения
 Величины Delta_Growth и Delta_Decrease это вводные параметры в окне настроек индикатора.

 В окне индикатора рисуется гистограмма баланса счета вкупе со скользящей средней баланса счета по экспоненциальному или
 простому усреднению

 Индикатор помимо прочих параметров рассчитывает Математическое ожидание  или  Mathematical еxpectation.

 Индикатор также рассчитывает оптимальную фракцию F или Optimum fraction  F  ( Ральф Винс )

 Current Drowdown  проседание счета которое равно расстоянию от максимального баланса счета который был достигнут в ходе
 торгов и с учетом пополнения и снятия средств до минимума баланса который находится между максимальным балансом счета и
 текущим значением баланса счета
 Net Profit today (%) это профит в течении дня, Net Profit this week (%) - за текущую неделю и Net Profit this month (%)

 за текущий месяц


Индикатор FP еще показывает такие параметры: Total Net Profit_Ticks  - профит в тиках за всю торговлю, за сутки, за неделю и

месяц

Average Risk trade  - средний риск за всю торговлю и Maximal Risk trade - максимальный риск от одной из сделок за весь период.


Индикатор FF_FP выдает неправильные показания по параметрам: "Average consecutive wins", "Average consecutive losses",

"Maximum consecutive wins($)", "Maximum consecutive losses($)", "Maximal consecutive profit (count)" и "Maximal consecutive loss  (count)

и в индикаторе FP  этот изъян устранен




