FF_FP - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7083
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Описание индикатора FF_FP
Индикатор рассчитывает размер позиции по методу фиксированной пропорции Райана Джонса.
Формула фиксированной пропорции:
Lot = MinLot * ( Sqrt [ 0.25 + 2 * ( Balance - Delta ) / Delta ] + 0.5 )
Lot это размер позиции,
MinLot - минимальный лот у брокера,
Sqrt - квадратный корень.
Например при Delta = 10000 и при начальном балансе счета Balance = 10000 таблица результатов некоторых вычислений
по этой формуле будет иметь такой вид
n | Balance
-------------
1 | 10000
2 | 20000
3 | 40000
4 | 70000
5 | 110000
6 | 160000
7 | 220000
8 | 290000
Где n равно количеству минимальных лотов.
Значение Delta после прибыльной сделки принимает значение Delta_Growth или значение ставки роста, а после убыточной Delta
присваивает значение Delta_Decrease или значение ставки снижения
Величины Delta_Growth и Delta_Decrease это вводные параметры в окне настроек индикатора.
В окне индикатора рисуется гистограмма баланса счета вкупе со скользящей средней баланса счета по экспоненциальному или
простому усреднению
Индикатор помимо прочих параметров рассчитывает Математическое ожидание или Mathematical еxpectation.
Индикатор также рассчитывает оптимальную фракцию F или Optimum fraction F ( Ральф Винс )
Current Drowdown проседание счета которое равно расстоянию от максимального баланса счета который был достигнут в ходе
торгов и с учетом пополнения и снятия средств до минимума баланса который находится между максимальным балансом счета и
текущим значением баланса счета
Net Profit today (%) это профит в течении дня, Net Profit this week (%) - за текущую неделю и Net Profit this month (%)
Индикатор FP еще показывает такие параметры: Total Net Profit_Ticks - профит в тиках за всю торговлю, за сутки, за неделю и
месяц
и в индикаторе FP этот изъян устранен
WILLCO_4
Индикаторы Willco, COT, Stoch_OI и Movement Index в одном индикаторе WILLCO_4s-PSI@LOG_Clear
Скрипт для чистки логов от "мусора".