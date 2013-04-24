Описание индикатора FF_FPИндикатор рассчитывает размер позиции по методу фиксированной пропорции Райана Джонса.Формула фиксированной пропорции:Lot = MinLot * ( Sqrt [ 0.25 + 2 * ( Balance - Delta ) / Delta ] + 0.5 )Lot это размер позиции,MinLot - минимальный лот у брокера,Sqrt - квадратный корень.Например при Delta = 10000 и при начальном балансе счета Balance = 10000 таблица результатов некоторых вычисленийпо этой формуле будет иметь такой видn | Balance-------------1 | 100002 | 200003 | 400004 | 700005 | 1100006 | 1600007 | 2200008 | 290000Где n равно количеству минимальных лотов.Значение Delta после прибыльной сделки принимает значение Delta_Growth или значение ставки роста, а после убыточной Deltaприсваивает значение Delta_Decrease или значение ставки сниженияВеличины Delta_Growth и Delta_Decrease это вводные параметры в окне настроек индикатора.В окне индикатора рисуется гистограмма баланса счета вкупе со скользящей средней баланса счета по экспоненциальному илипростому усреднениюИндикатор помимо прочих параметров рассчитывает Математическое ожидание или Mathematical еxpectation.Индикатор также рассчитывает оптимальную фракцию F или Optimum fraction F ( Ральф Винс )Current Drowdown проседание счета которое равно расстоянию от максимального баланса счета который был достигнут в ходеторгов и с учетом пополнения и снятия средств до минимума баланса который находится между максимальным балансом счета итекущим значением баланса счетаNet Profit today (%) это профит в течении дня, Net Profit this week (%) - за текущую неделю и Net Profit this month (%)

за текущий месяц





Индикатор FP еще показывает такие параметры: Total Net Profit_Ticks - профит в тиках за всю торговлю, за сутки, за неделю и



месяц



Average Risk trade - средний риск за всю торговлю и Maximal Risk trade - максимальный риск от одной из сделок за весь период.





Индикатор FF_FP выдает неправильные показания по параметрам: "Average consecutive wins", "Average consecutive losses",

"Maximum consecutive wins($)", "Maximum consecutive losses($)", "Maximal consecutive profit (count)" и "Maximal consecutive loss (count)

и в индикаторе FP этот изъян устранен













