Индикаторы

BarTimer - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
13595
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров
Индикатор BarTimer отображает финансовую информацию и расписание торговых сессий. Занимает минимум места на графике. Отображение в основном окне, все параметры отключаемы и настраиваемы, цвета отображения можно выбрать любые. Оптимально удобен в полноэкранном режиме.
  • Отображает ползунок BarTimer - % формирования свечи на любом ТФ.
  • Диапазон пунктов "High-Low" пройденных по инструменту за день и выбранный ТФ, в скобках OLD - за предыдущий период M15...MN1.
  • Расписание торговых сессий в текстовом виде, с учётом летнего и зимнего расписания (за основу взято расписание stocktime.ru).
  • Отображение величины спрэда, (возможно бесполезная напоминалка) времени открытия следующего периода Н4, индикация уровня безубытка (всё это одной строкой ниже OHLC).
  • Цена Bid, можно установить цветной меняющейся в зависимости от уровня цены, либо одноцветной (всего три цветовых схемы - 1,2,3; 0 - не отображать).
  • Время: UTC, брокера, локальное.
  • Мультивалютный индикатор, показывающий цену Bid по любым выбранным Вами 12-ти парам в окне текущего чарта.
  • Информация о типе счёта, его номере, брокере.
  • Отображение доступной маржи в % либо в валюте депозита (1,2; 0 - не отображать).
  • Финансовая информация (подробнее описано ниже).
  • Визуальные метки текущих открытых позиций BUY и SELL на графике, с привязкой к времени и уровню цены (0-не отображать, 2-все позиции, 1-только BUY, -1-только SELL).
Подробно о финансовой информации:Количество открытых лотов BUY или SELL, количество открытых позиций BUY или SELL по инструменту и профит по каждому направлению.
$: - баланс депозита; M: - доступная маржа; общее количество открытых позиций (включая отложенники) /общее количество открытых лотов по депозиту
PROFIT: суммарный профит по выбранной паре.
TOTAL: общий профит по всем открытым позициям.

Все профиты считаются с учётом комиссий и свопов.

Автоопределение часового пояса, учтён переход "зима\лето" для расписания торговых сессий, для этого необходимо включить функцию "разрешить импорт dll" в МТ4. 

Выбор 2-х символьных шрифтов: Wingdings и Wingdings2 - для отображения количества открытых позиций по инструменту. 

 

пофиксены мелкие недоработки, и внесены изменения и дополнения в сравнении с предыдущей версией этого индикатора  BarTimer i

