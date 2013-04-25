Отображает ползунок BarTimer - % формирования свечи на любом ТФ.

Диапазон пунктов "High-Low" пройденных по инструменту за день и выбранный ТФ, в скобках OLD - за предыдущий период M15...MN1.

Расписание торговых сессий в текстовом виде, с учётом летнего и зимнего расписания (за основу взято расписание stocktime.ru).

Отображение величины спрэда, (возможно бесполезная напоминалка) времени открытия следующего периода Н4, индикация уровня безубытка (всё это одной строкой ниже OHLC).

Цена Bid, можно установить цветной меняющейся в зависимости от уровня цены, либо одноцветной (всего три цветовых схемы - 1,2,3; 0 - не отображать).

Время: UTC, брокера, локальное.

Мультивалютный индикатор, показывающий цену Bid по любым выбранным Вами 12-ти парам в окне текущего чарта.

Информация о типе счёта, его номере, брокере.

Отображение доступной маржи в % либо в валюте депозита (1,2; 0 - не отображать).

Финансовая информация (подробнее описано ниже).

Визуальные метки текущих открытых позиций BUY и SELL на графике, с привязкой к времени и уровню цены (0-не отображать, 2-все позиции, 1-только BUY, -1-только SELL).

Индикатор BarTimer отображает финансовую информацию и расписание торговых сессий. Занимает минимум места на графике. Отображение в основном окне, все параметры отключаемы и настраиваемы, цвета отображения можно выбрать любые. Оптимально удобен в полноэкранном режиме.Подробно о финансовой информации:Количество открытых лотов BUY или SELL, количество открытых позиций BUY или SELL по инструменту и профит по каждому направлению.$: - баланс депозита; M: - доступная маржа; общее количество открытых позиций (включая отложенники) /общее количество открытых лотов по депозитуPROFIT: суммарный профит по выбранной паре.TOTAL: общий профит по всем открытым позициям.

Все профиты считаются с учётом комиссий и свопов.

Автоопределение часового пояса, учтён переход "зима\лето" для расписания торговых сессий, для этого необходимо включить функцию "разрешить импорт dll" в МТ4.

Выбор 2-х символьных шрифтов: Wingdings и Wingdings2 - для отображения количества открытых позиций по инструменту.

пофиксены мелкие недоработки, и внесены изменения и дополнения в сравнении с предыдущей версией этого индикатора BarTimer i