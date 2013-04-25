Ставь лайки и следи за новостями
BarTimer - индикатор для MetaTrader 4
13595
- Отображает ползунок BarTimer - % формирования свечи на любом ТФ.
- Диапазон пунктов "High-Low" пройденных по инструменту за день и выбранный ТФ, в скобках OLD - за предыдущий период M15...MN1.
- Расписание торговых сессий в текстовом виде, с учётом летнего и зимнего расписания (за основу взято расписание stocktime.ru).
- Отображение величины спрэда, (возможно бесполезная напоминалка) времени открытия следующего периода Н4, индикация уровня безубытка (всё это одной строкой ниже OHLC).
- Цена Bid, можно установить цветной меняющейся в зависимости от уровня цены, либо одноцветной (всего три цветовых схемы - 1,2,3; 0 - не отображать).
- Время: UTC, брокера, локальное.
- Мультивалютный индикатор, показывающий цену Bid по любым выбранным Вами 12-ти парам в окне текущего чарта.
- Информация о типе счёта, его номере, брокере.
- Отображение доступной маржи в % либо в валюте депозита (1,2; 0 - не отображать).
- Финансовая информация (подробнее описано ниже).
- Визуальные метки текущих открытых позиций BUY и SELL на графике, с привязкой к времени и уровню цены (0-не отображать, 2-все позиции, 1-только BUY, -1-только SELL).
$: - баланс депозита; M: - доступная маржа; общее количество открытых позиций (включая отложенники) /общее количество открытых лотов по депозиту
PROFIT: суммарный профит по выбранной паре.
TOTAL: общий профит по всем открытым позициям.
Все профиты считаются с учётом комиссий и свопов.
Автоопределение часового пояса, учтён переход "зима\лето" для расписания торговых сессий, для этого необходимо включить функцию "разрешить импорт dll" в МТ4.
Выбор 2-х символьных шрифтов: Wingdings и Wingdings2 - для отображения количества открытых позиций по инструменту.
пофиксены мелкие недоработки, и внесены изменения и дополнения в сравнении с предыдущей версией этого индикатора BarTimer i
