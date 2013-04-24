Ставь лайки и следи за новостями
Simulator - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 10890
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Изменения в этой версии : Добавил выбор лота.
Смещение вправо увеличивает лот, влево уменьшает.
Если сместить надпись "PENDING", на графике появится 3 линии:
Перемещением зелёной линии (на середине графика) укажите цену открытия отложенного ордера, если не перемещать будет отмена.
Перемещением красной линии (на нижнем краю графика) укажите уровень стоп-лосс, если не перемещать будет отмена.
Перемещением желтой линии (на верхнем краю графика) укажите уровень тейк-профит, если не перемещать тейк-профит установлен не будет.
После того как укажите уровни нужно ещё раз сместить надпись "PENDING".
Тип ордера определяется автоматом, в зависимости от расположения зелёной и красной линий относительно
друг друга и цены Bid.
Что бы модифицировать или закрыть ордер, нужно сначала его выбрать сместив надпись "SELECT",
