Советники

Simulator - эксперт для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
10890
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Изменения в этой версии : Добавил выбор лота.

Смещение вправо увеличивает лот, влево уменьшает.


  Если сместить надпись "PENDING", на графике появится 3 линии:

  Перемещением зелёной линии (на середине графика) укажите цену открытия отложенного ордера, если не перемещать будет отмена.

  Перемещением красной линии (на нижнем краю графика) укажите уровень стоп-лосс, если не перемещать будет отмена.

  Перемещением желтой линии (на верхнем краю графика) укажите уровень тейк-профит, если не перемещать тейк-профит  установлен не будет.

  После того как укажите уровни нужно ещё раз сместить надпись "PENDING".

  Тип ордера определяется автоматом, в зависимости от расположения зелёной и красной линий относительно

  друг друга и цены Bid.

 Что бы модифицировать или закрыть ордер, нужно сначала его выбрать сместив надпись "SELECT", 

 Прим.



