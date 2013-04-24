Изменения в этой версии : Добавил выбор лота.

Смещение вправо увеличивает лот, влево уменьшает.







Если сместить надпись "PENDING", на графике появится 3 линии:

Перемещением зелёной линии (на середине графика) укажите цену открытия отложенного ордера, если не перемещать будет отмена.

Перемещением красной линии (на нижнем краю графика) укажите уровень стоп-лосс, если не перемещать будет отмена.

Перемещением желтой линии (на верхнем краю графика) укажите уровень тейк-профит, если не перемещать тейк-профит установлен не будет.

После того как укажите уровни нужно ещё раз сместить надпись "PENDING".

Тип ордера определяется автоматом, в зависимости от расположения зелёной и красной линий относительно



друг друга и цены Bid.

Что бы модифицировать или закрыть ордер, нужно сначала его выбрать сместив надпись "SELECT",











