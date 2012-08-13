CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

AnalysisOnBars - индикатор для MetaTrader 4

Alexey Valeev
Просмотров:
5854
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор отображает бары с любых пар, без учёта цены, бары отображаются в пунктах.

Бычьи бары рисуются от 0 уровня вверх, медвежьи вниз.

Для отображения текущей валютной пары нет необходимости писать её имя, оно будет подставлено по умолчанию.

Имена пар пишутся так: EURUSD, AUDUSD и.т.д

maximus_vX lite maximus_vX lite

Торговля на основе ценовых консолидаций

b-PSI@NET v.27.08.2012 b-PSI@NET v.27.08.2012

Библиотека построения сетевых стратегий.

iK_TF - TrendFinder iK_TF - TrendFinder

Вход в рынок по патерну (комбинация свечей), предшествующему тренду.

BB_MACD_funcs BB_MACD_funcs

Расширенные возможности функций iBands и iMACD.