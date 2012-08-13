Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
AnalysisOnBars - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5854
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор отображает бары с любых пар, без учёта цены, бары отображаются в пунктах.
Бычьи бары рисуются от 0 уровня вверх, медвежьи вниз.
Для отображения текущей валютной пары нет необходимости писать её имя, оно будет подставлено по умолчанию.
Имена пар пишутся так: EURUSD, AUDUSD и.т.д
maximus_vX lite
Торговля на основе ценовых консолидацийb-PSI@NET v.27.08.2012
Библиотека построения сетевых стратегий.
iK_TF - TrendFinder
Вход в рынок по патерну (комбинация свечей), предшествующему тренду.BB_MACD_funcs
Расширенные возможности функций iBands и iMACD.