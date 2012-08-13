Индикатор отображает бары с любых пар, без учёта цены, бары отображаются в пунктах.

Бычьи бары рисуются от 0 уровня вверх, медвежьи вниз.



Для отображения текущей валютной пары нет необходимости писать её имя, оно будет подставлено по умолчанию.

Имена пар пишутся так: EURUSD, AUDUSD и.т.д

