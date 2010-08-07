Описание:



Индикатор показывает текущую волатильность на рынке. Неплохая альтернатива ATR.



В целом более быстро реагирует на изменения чем стандартный ATR. Можно использовать в торговой системе для фильтрации ночного флэта или праздничных дней.

Параметры:

MaPriod - период сглаживания

value - параметр используется для выбора уровня при которым происходит смена цвета с серого на синий, значит рынок достаточно разогрелся для торговли =)











