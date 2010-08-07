Смотри, как бесплатно скачать роботов
Volatility - индикатор для MetaTrader 4
- 8622
Описание:
Индикатор показывает текущую волатильность на рынке. Неплохая альтернатива ATR.
В целом более быстро реагирует на изменения чем стандартный ATR. Можно использовать в торговой системе для фильтрации ночного флэта или праздничных дней.
Параметры:
- MaPriod - период сглаживания
- value - параметр используется для выбора уровня при которым происходит смена цвета с серого на синий, значит рынок достаточно разогрелся для торговли =)
