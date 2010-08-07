CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Volatility - индикатор для MetaTrader 4

Ivan Kornilov
Просмотров:
8622
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Индикатор показывает текущую волатильность на рынке. Неплохая альтернатива ATR.

В целом более быстро реагирует на изменения чем стандартный ATR. Можно использовать в торговой системе для фильтрации ночного флэта или праздничных дней.

Параметры:

  • MaPriod - период сглаживания
  • value - параметр используется для выбора уровня при которым происходит смена цвета с серого на синий, значит рынок достаточно разогрелся для торговли =)




Индикатор Канала Индикатор Канала

индикатор строит равноудаленный канал на основе Linear_Sinus_FT

Loza..... Loza.....

Без индикаторная торговля.

LevelsTrade v2 LevelsTrade v2

Шаблон тестерного эксперта для исследований торговли по разворотам вблизи уровней

Tester2Graph - перенос отчета тестера на график Tester2Graph - перенос отчета тестера на график

Индикатор предназначен для отображения сделок и результирующего эквити/баланса из отчета тестера на графике валюты.