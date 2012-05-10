CodeBaseРазделы
Индикаторы

ADX_scanner - индикатор для MetaTrader 4

kuk
Просмотров: 6029
6029
Рейтинг: (3)
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Описание:

Индикатор выводит значения АDX всех таймфреймов по разным парам в одно окно. Облегчает поиск подходящего тренда.

Картинка:

BrakeExp, BrakeParb, BrakeMa BrakeExp, BrakeParb, BrakeMa

Представляю вам несколько трендовых индикаторов.

Wm9 Wm9

Заготовка советника на синтетических барах

iTime III-V2 iTime III-V2

Простой индикатор времени: указывает торговые сессии, показывает разделение годовое, квартальное и т.д

ATRNorm ATRNorm

ATRNorm - нормированная версия индикатора АTR. Так же вместо АТR можно использовать тиковый объем или стандартную дивергенцию.