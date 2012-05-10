Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
iTime III-V2 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7742
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
ADX_scanner
Выводит значения АDX всех таймфреймов по разным парам в одно окно. Облегчает поиск подходящего тренда.BrakeExp, BrakeParb, BrakeMa
Представляю вам несколько трендовых индикаторов.
ATRNorm
ATRNorm - нормированная версия индикатора АTR. Так же вместо АТR можно использовать тиковый объем или стандартную дивергенцию.MT4R_Forecast
Индикатор делает прогноз на указанное число шагов вперед