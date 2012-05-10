CodeBaseРазделы
Индикаторы

iTime III-V2 - индикатор для MetaTrader 4

Sergey Novokhatskiy
Просмотров:
7742
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Простой индикатор времени: указывает торговые сессии, показывает разделение годовое, квартальное и т.д


ADX_scanner ADX_scanner

Выводит значения АDX всех таймфреймов по разным парам в одно окно. Облегчает поиск подходящего тренда.

BrakeExp, BrakeParb, BrakeMa BrakeExp, BrakeParb, BrakeMa

Представляю вам несколько трендовых индикаторов.

ATRNorm ATRNorm

ATRNorm - нормированная версия индикатора АTR. Так же вместо АТR можно использовать тиковый объем или стандартную дивергенцию.

MT4R_Forecast MT4R_Forecast

Индикатор делает прогноз на указанное число шагов вперед