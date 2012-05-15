Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
000 000 - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5729
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Скелет советника для теста.
Торговые критерии: на текущем баре ставит 2 отложника на покупку = Стоп и Лимит. После закрытия профита повторяет предыдущую операцию.
MODE 000 000 - 15 - Это версия советник "000 000", код которого я сократил до 15 строк.
С 2000 по 2012 тестит быстро, не больше 5 мин. и главное - в журнале не одной ошибки.
//+------------------------------------------------------------------+ //| 000 000 - 15.mq4 | //| Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp. | //| http://www.metaquotes.net | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.metaquotes.net" //+------------------------------------------------------------------+ // Внешние переменные: extern double ll=1; extern int tp=20; int last_bar = 0; int start() { double StopLevel =MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL); // текущий уровень стопов if (last_bar == Bars) return(0); last_bar = Bars; if (OrdersTotal() == 0) { OrderSend (Symbol(),OP_BUYLIMIT,ll*1,Ask-10*Point,0,0,Ask+Point*tp); OrderSend (Symbol(),OP_BUYSTOP,ll*1,Ask+10*Point,0,0,Ask+Point*tp); } return(0); }
MT4R_Forecast
Индикатор делает прогноз на указанное число шагов впередATRNorm
ATRNorm - нормированная версия индикатора АTR. Так же вместо АТR можно использовать тиковый объем или стандартную дивергенцию.
MACD Elder Impulse Max
Индикатор MACD, раскрашивающий столбики гистограммы точно по импульсной системе Элдера.BnB
Улучшенная версия индикатора быков и медведей. Идея заключается в том, чтобы понять первый импульс рынка и сколько он продолжается.