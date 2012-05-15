Скелет советника для теста.

Торговые критерии: на текущем баре ставит 2 отложника на покупку = Стоп и Лимит. После закрытия профита повторяет предыдущую операцию.

MODE 000 000 - 15 - Это версия советник "000 000", код которого я сократил до 15 строк.

С 2000 по 2012 тестит быстро, не больше 5 мин. и главное - в журнале не одной ошибки.

#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.metaquotes.net" extern double ll= 1 ; extern int tp= 20 ; int last_bar = 0 ; int start() { double StopLevel = MarketInfo ( Symbol (),MODE_STOPLEVEL); if (last_bar == Bars ) return ( 0 ); last_bar = Bars ; if ( OrdersTotal () == 0 ) { OrderSend ( Symbol (),OP_BUYLIMIT,ll* 1 ,Ask- 10 * Point , 0 , 0 ,Ask+ Point *tp); OrderSend ( Symbol (),OP_BUYSTOP,ll* 1 ,Ask+ 10 * Point , 0 , 0 ,Ask+ Point *tp); } return ( 0 ); }



