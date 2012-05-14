Автор:

7bit

Индикатор использует библиотеку MT4R, помещенную ранее в codebase.

Индикатор делает прогноз на указанное в параметрах число шагов вперед. Для вычисления прогноза используется система R - система статистического анализа. Это пример одной из возможностей этой системы

Для использования индикатора необходимо:

1. Установить R-систему. У меня это - G:/Program Files/R-2.15.0/

2. Распаковать прилагаемый архив

3. Файл mq4R.mqh поместить в папку \expert\include

4. Файл библиотеки поместить в папку \expert\libraries

5. Файл индикатора mt4R_Forecast поместить в папку \expert\indicators

6. Исправить строку в индикаторе

R = RInit("G:/Program Files/R-2.15.0/bin/x64/Rterm.exe --no-save", 2);

на Ваше расположение файла Rterm.exe

Пользуйтесь. Работает на всех периодах свыше М5.



