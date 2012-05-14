CodeBaseРазделы
Индикаторы

MT4R_Forecast - индикатор для MetaTrader 4

СанСаныч Фоменко
10727
(5)
MT4R_Forecast.zip (1.14 KB)
Автор:

7bit

Индикатор использует библиотеку MT4R, помещенную ранее в codebase.

Индикатор делает прогноз на указанное в параметрах число шагов вперед. Для вычисления прогноза используется система R - система статистического анализа. Это пример одной из возможностей этой системы

Для использования индикатора необходимо:

1. Установить R-систему. У меня это - G:/Program Files/R-2.15.0/

2. Распаковать прилагаемый архив

3. Файл mq4R.mqh поместить в папку \expert\include

4. Файл библиотеки поместить в папку \expert\libraries

5. Файл индикатора mt4R_Forecast поместить в папку \expert\indicators

6. Исправить строку в индикаторе

R = RInit("G:/Program Files/R-2.15.0/bin/x64/Rterm.exe --no-save", 2);

на Ваше расположение файла Rterm.exe

Пользуйтесь. Работает на всех периодах свыше М5.


ATRNorm ATRNorm

ATRNorm - нормированная версия индикатора АTR. Так же вместо АТR можно использовать тиковый объем или стандартную дивергенцию.

iTime III-V2 iTime III-V2

Простой индикатор времени: указывает торговые сессии, показывает разделение годовое, квартальное и т.д

000 000 000 000

средне-долгосрочник

MACD Elder Impulse Max MACD Elder Impulse Max

Индикатор MACD, раскрашивающий столбики гистограммы точно по импульсной системе Элдера.