MT4R_Forecast - индикатор для MetaTrader 4
- 10727
-
Автор:
7bit
Индикатор использует библиотеку MT4R, помещенную ранее в codebase.
Индикатор делает прогноз на указанное в параметрах число шагов вперед. Для вычисления прогноза используется система R - система статистического анализа. Это пример одной из возможностей этой системы
Для использования индикатора необходимо:
1. Установить R-систему. У меня это - G:/Program Files/R-2.15.0/
2. Распаковать прилагаемый архив
3. Файл mq4R.mqh поместить в папку \expert\include
4. Файл библиотеки поместить в папку \expert\libraries
5. Файл индикатора mt4R_Forecast поместить в папку \expert\indicators
6. Исправить строку в индикаторе
R = RInit("G:/Program Files/R-2.15.0/bin/x64/Rterm.exe --no-save", 2);
на Ваше расположение файла Rterm.exe
Пользуйтесь. Работает на всех периодах свыше М5.
