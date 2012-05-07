Описание:

Автор идеи расчета уровней: Dserg, его индикатор здесь.

Идея Dserg-а практически полностью сохранена, однако алгоритм написан с нуля, и позволяет мгновенно строить любое количество уровней на любом числе фракталов.

Библиотека предназначена для возможности использования уровней в советниках и индикаторах и включает на данный момент 3 функции:

GetPPZLevels - функция рассчитывает необходимое число ppz-уровней и выдает их значения и характеристики в указанные массивы

ShowPPZLevels - функция наносит рассчитанные уровни на график

- функция наносит рассчитанные уровни на график DeletePPZLevels - функция удаляет ранее нанесенные уровни с графика

Все функции очень просты в использовании. Сигнатура функций подробно описана в начале библиотеки. Так же в архиве лежат 2 скрипта, наглядно демонстрирующие использование функций.

Несмотря на то, что библиотека ориентирована в первую очередь на разработчиков, ее можно использовать и самостоятельно для определения ppz-уровней при помощи приложенных скриптов. Вот результат работы одного из них:

Состав:

fPPZ_levels.mqh - сама б иблиотека, кладется в папку ...\MetaTrader 4\experts\include

sPPZ_sample1.mq4 - скрипт-образец для построения ppz-уровней на текущем таймфрейме, кладется в папку ...\MetaTrader 4\experts\scripts

скрипт-образец для построения sPPZ_sample2.mq4 - скрипт-образец для построения ppz-уровней на нескольких таймфреймах, кладется в папку ...\MetaTrader 4\experts\scripts







