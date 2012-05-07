CodeBaseРазделы
Библиотеки

fPPZ_levels - библиотека для MetaTrader 4

Описание:

Автор идеи расчета уровней: Dserg, его индикатор здесь.

Идея Dserg-а практически полностью сохранена, однако алгоритм написан с нуля, и позволяет мгновенно строить любое количество уровней на любом числе фракталов.

Библиотека предназначена для возможности использования уровней в советниках и индикаторах и включает на данный момент 3 функции:

  • GetPPZLevels - функция рассчитывает необходимое число ppz-уровней и выдает их значения и характеристики в указанные массивы
  • ShowPPZLevels - функция наносит рассчитанные уровни на график
  • DeletePPZLevels - функция удаляет ранее нанесенные уровни с графика
Все функции очень просты в использовании. Сигнатура функций подробно описана в начале библиотеки. Так же в архиве лежат 2 скрипта, наглядно демонстрирующие использование функций.

Несмотря на то, что библиотека ориентирована в первую очередь на разработчиков, ее можно использовать и самостоятельно для определения ppz-уровней при помощи приложенных скриптов. Вот результат работы одного из них:

Состав:

  • fPPZ_levels.mqh - сама библиотека, кладется в папку ...\MetaTrader 4\experts\include
  • sPPZ_sample1.mq4 - скрипт-образец для построения ppz-уровней на текущем таймфрейме, кладется в папку ...\MetaTrader 4\experts\scripts
  • sPPZ_sample2.mq4 - скрипт-образец для построения ppz-уровней на нескольких таймфреймах, кладется в папку ...\MetaTrader 4\experts\scripts



J2_MA J2_MA

Данный индикатор призван отфильтровывать слишком резкие ценовые колебания. Может использоваться так же как MA. На уникальность не претендует.

sPPZ_levels sPPZ_levels

Скрипт расчета уровней PPZ по фракталам

Chart_Patterns Chart_Patterns

Поиск ценовых моделей.

Wm9 Wm9

Заготовка советника на синтетических барах