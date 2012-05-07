Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
fPPZ_levels - библиотека для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 3790
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
Автор идеи расчета уровней: Dserg, его индикатор здесь.
Идея Dserg-а практически полностью сохранена, однако алгоритм написан с нуля, и позволяет мгновенно строить любое количество уровней на любом числе фракталов.
Библиотека предназначена для возможности использования уровней в советниках и индикаторах и включает на данный момент 3 функции:
- GetPPZLevels - функция рассчитывает необходимое число ppz-уровней и выдает их значения и характеристики в указанные массивы
- ShowPPZLevels - функция наносит рассчитанные уровни на график
- DeletePPZLevels - функция удаляет ранее нанесенные уровни с графика
Несмотря на то, что библиотека ориентирована в первую очередь на разработчиков, ее можно использовать и самостоятельно для определения ppz-уровней при помощи приложенных скриптов. Вот результат работы одного из них:
Состав:
- fPPZ_levels.mqh - сама библиотека, кладется в папку ...\MetaTrader 4\experts\include
- sPPZ_sample1.mq4 - скрипт-образец для построения ppz-уровней на текущем таймфрейме, кладется в папку ...\MetaTrader 4\experts\scripts
- sPPZ_sample2.mq4 - скрипт-образец для построения ppz-уровней на нескольких таймфреймах, кладется в папку ...\MetaTrader 4\experts\scripts
Данный индикатор призван отфильтровывать слишком резкие ценовые колебания. Может использоваться так же как MA. На уникальность не претендует.sPPZ_levels
Скрипт расчета уровней PPZ по фракталам
Поиск ценовых моделей.Wm9
Заготовка советника на синтетических барах