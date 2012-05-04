Описание:



Скрипт расчета уровней PPZ по фракталам.



Автор идеи расчета уровней: Dserg, его индикатор здесь.

Идея Dserg-а практически полностью сохранена, однако алгоритм написан с нуля, и позволяет мгновенно строить любое количество уровней на любом числе фракталов.

Скрипт запускается на графике один раз для получения заданного количества PPZ уровней для таймфреймов D1, W1, MN1. Есть возможность построения уровней также и для периодов H1, H4.

В описании уровней указывается таймфрейм, на котором они были созданы (это отражает важность уровня), а также значение критерия отбора - дисперсия (для оценки качества уровня). Чем меньше дисперсия уровня, тем он качественнее. Кроме того, для возможности сравнения различных вариантов построения, указывается, на скольких фракталах был построен уровень.

При переключении на старший период, уровни с более мелких периодов скрываются, чтобы не мешали восприятию.

Параметры запуска скрипта:

num_levels - количество уровней для одного таймфрейма; увеличение параметра дает возможность найти дополнительные уровни, однако качество каждого последующего будет хуже; параметр следует увеличивать, когда цена движется в "пустоту", для того, чтобы хотя бы примерно определить цели

- количество уровней для одного таймфрейма; увеличение параметра дает возможность найти дополнительные уровни, однако качество каждого последующего будет хуже; параметр следует увеличивать, когда цена движется в "пустоту", для того, чтобы хотя бы примерно определить цели common_fractals - общее количество рассматриваемых фракталов; увеличение параметра дает получение уровней с меньшей дисперсией, т.е. более качественных; при этом могут пропасть "старые" уровни, чтобы найти и их следует увеличить num_levels

- общее количество рассматриваемых фракталов; увеличение параметра дает получение уровней с меньшей дисперсией, т.е. более качественных; при этом могут пропасть "старые" уровни, чтобы найти и их следует увеличить num_levels num_fractals - количество фракталов для построения одного уровня; теоретически, чем больше фракталов участвует в построении уровня, тем качественнее уровень, однако дисперсия при этом часто снижается

- количество фракталов для построения одного уровня; теоретически, чем больше фракталов участвует в построении уровня, тем качественнее уровень, однако дисперсия при этом часто снижается fr_space - минимальное расстояние между фракталами, используемыми для построения уровня, в барах

- минимальное расстояние между фракталами, используемыми для построения уровня, в барах start_bar - индекс бара, с которого начинать подсчет

- индекс бара, с которого начинать подсчет start_period - период, с которого надо начинать искать уровни: 0(часы), 1(4 часа), 2(дни, по-умолчанию), 3(недельки), 4(месяцы)

- период, с которого надо начинать искать уровни: 0(часы), 1(4 часа), 2(дни, по-умолчанию), 3(недельки), 4(месяцы) DeleteAll - установите в true, если вам не нравится работа скрипта и вы хотите удалить все это безобразие

В комментарий выводятся значения всех найденных уровней, чтобы убрать его, просто переключите таймфрейм. Если вы увидите в результатах слово "empty", значит для построения уровня не хватило фракталов, увеличьте параметр common_fractals.

Помните, разумные параметры дают разумные результаты. Я, например, не особо доверяю уровням с дисперсией выше 0,00010000. Хотя у цены свои правила.