Автор:

Мурад Исмайлов



Набросал по идее из статьи об этих барах. Советник играет по реальным тикам (история, бары, индикаторы не используются), так что даже не пытайтесь тестировать в терминале. Либо демо либо микрореал. Ставить сразу на реал не рекомендую.



Зеленая линия - закрытие этимх самых синтетических баров. Сигнал на север - два подьема подряд; закрытие по встречному сигналу. Впечатления: во флете советник буксует, но резкие движения чувствует великолепно. Нужно играть перед выходом новостей и на сильно волативном рынке. Преимущество синтетики - быстрая реакция на изменения, там, где остальные индикаторные советники спят и получают поздний сигнал. Но нужно что-то делать со флетом, как-то фильтровать - по времени или по индикаторам волативности.

