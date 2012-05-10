Ставь лайки и следи за новостями
Wm9 - эксперт для MetaTrader 4
Просмотров:
- 5734
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Автор:
Мурад Исмайлов
Набросал по идее из статьи об этих барах. Советник играет по реальным тикам (история, бары, индикаторы не используются), так что даже не пытайтесь тестировать в терминале. Либо демо либо микрореал. Ставить сразу на реал не рекомендую.
Зеленая линия - закрытие этимх самых синтетических баров. Сигнал на север - два подьема подряд; закрытие по встречному сигналу. Впечатления: во флете советник буксует, но резкие движения чувствует великолепно.
Нужно играть перед выходом новостей и на сильно волативном рынке. Преимущество синтетики -
быстрая реакция на изменения, там, где остальные индикаторные советники
спят и получают поздний сигнал. Но нужно что-то делать со флетом, как-то
фильтровать - по времени или по индикаторам волативности.
