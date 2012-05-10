Описание:



Для поиска моделей используется зигзаг. В данном случае используется поставляемый с метатрейдером ZigZag.

Поиск производится только по сформировавшимся экстремумам загзага. Последнюю линию правого плеча и аналог у 2-х/3-х пиков/оснований рисует только после того, как сформируется следующий пик после нахождения модели, т.е. сначала модель будет без одной линии.

Модели после нахождения уже не перерисовываются. Чистит за собой только свое.

Количество и качество моделей зависит от параметров:

minExtDepth - это минимальное значение ExtDepth загзага.

maxExtDepth - максимальное.

Если надо использовать только один максимальный параметр, то минимальный должен быть на 1 меньше максимального ( по умолчанию 11 и 12 соответственно).

ExtDeviation - стандартная опция зигзага.

ExtBackstep - стандартная опция зигзага.

show_zig_zag - отображать ли линию зигзага ( если да, то будет показана линия только с maxExtDepth ).

show_targets - показывать ценовые ориентиры. только для голова_и_плечи, 2-е/3-е пики/основания. Берутся самые скромные.

max_percent_diff - как сильно могут отличаться разницы цен между головой и левым/правым плечами, количества баров между головой и левым/правым плечами и т.д.

max_wave_diff - максимальная разница между волнами треугольников/клиньев.

Картинка:



Chart_Patterns_NTF - это то же самое, только для старшего ТФ - на скрине его фигуры серые.

P.S. не кодер, потому не пинать сильно за качество кода.