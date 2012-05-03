Ставь лайки и следи за новостями
MAX_LOT - индикатор для MetaTrader 4
- 5982
Описание:
Индикатор показывает значение максимально возможного лота из расчёта свободных средств.
Стандартный лот на торгах 100 000 USD. Но некоторые брокеры его меняют (например, на центовых счетах может быть 10 000). Поэтому значение стандартного лота можно ввести вручную. Также можно ввести вручную значение плеча (например, когда оно 1000, программа выдаёт максимально возможное - 500).
Очень помогает в конкурсах трейдеров.
Выглядит он так.
