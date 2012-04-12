CodeBaseРазделы
Instrument - индикатор для MetaTrader 4

Mikhail Zhitnev
Новая версия: поправлен баг для работы с парами, у которых точность отличается от пары чарта.

Теперь наглядно видно, насколько разбегаются валютные пары к концу дня. Таким образом, можно визуально по истории определить оптимальный период торговли, пока пары колеблются в одинаковых пределах, и открывать хеджирующие сделки по ним.

В начале каждого дня график интересуемой пары снова переносится в точку открытия пары текущего графика.

Индикатор работает на любом таймфрейме, для корректной работы необходимо в терминале в списке символов открыть также график интересуемого инструмента.

Параметры:

  • extern string Instrument="GBPUSD"; // имя инструмента по умолчанию
  • extern int HistBars=10000; // кол-во используемых баров в истории
  • extern int Diffr=0; // Размах текущего бара любой из валютных пар, при превышении которого на экран будет выведено сообщение. Очень удобно для открытия сделок! Если Diffr=0, то параметр не используется

Картинка:


