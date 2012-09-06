Ставь лайки и следи за новостями
gpfTCPivotStop - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3780
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Эксперт переписан с MQL4, автор George-on-Don, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/8060.
Принцип работы
По дневным барам рассчитывается уровень Pivot и по три уровня поддержки/сопротивления. Открытие позиции происходит при пересечении уровня Pivot ценой (по закрытым барам по цене Close). Эксперт должен использоваться на таймфреймах меньше D1.
Стоплосс и тейкпрофит устанавливаются на уровни поддержки/сопротивления. Если стоплосс или тейкпрофит оказываются близкими, так, что невозможно открыть позицию, выполняется попытка открыть позицию со стоплосс на второй поддержке/сопротивлении и тейкпрофитом на третьем сопротивлении/поддержке.
При достижении первого сопротивления/поддержки (если тейкпрофит находится дальше), стоплосс позиции переносится на уровень цены открытия позиции плюс спред (отключаема функция).
На изображении показана работа эксперта в тестере в визуальном режиме.
Параметры
- Lots - объем ордера, при значении 0 действует параметр MaxR.
- SndMl -отсылать сообщения по е-майл при выполнении экспертом открытия и закрытия позиции.
- DcF - фактор сокращения лота при убытках. При значении 0 сокращение не выполняется. Чем меньше значение, тем сильнее выполняется сокращение лота. В случае невозможности сократить лот, используется минимальный лот.
- MaxR - максимальный риск, от 0-1 (доля свободных средств). Действует при Lots равном 0.
- TgtProfit - цель (тейкпрофит): 1 - Support1 или Resist1, 2 - Support2 или Resist2, 3 - Support3 или Resist3.
- isTradeDay - торговать только внутри дня (в 23:00 закрыть позицию).
- ModSL -модифицировать стполосс при достижении первой цели.
