Эксперт переписан с MQL4, автор George-on-Don, ссылка на оригинал - https://www.mql5.com/ru/code/8060.

Принцип работы



По дневным барам рассчитывается уровень Pivot и по три уровня поддержки/сопротивления. Открытие позиции происходит при пересечении уровня Pivot ценой (по закрытым барам по цене Close). Эксперт должен использоваться на таймфреймах меньше D1.

Стоплосс и тейкпрофит устанавливаются на уровни поддержки/сопротивления. Если стоплосс или тейкпрофит оказываются близкими, так, что невозможно открыть позицию, выполняется попытка открыть позицию со стоплосс на второй поддержке/сопротивлении и тейкпрофитом на третьем сопротивлении/поддержке.

При достижении первого сопротивления/поддержки (если тейкпрофит находится дальше), стоплосс позиции переносится на уровень цены открытия позиции плюс спред (отключаема функция).

На изображении показана работа эксперта в тестере в визуальном режиме.

Параметры

