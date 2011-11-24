Ставь лайки и следи за новостями
Rj_HSlice - индикатор для MetaTrader 4
Индикатр показывает дипазоны купли/продажи. Зелёная зона означает, что на этих ценовых уровнях больше покупок в определённом промежутке времени, числовое значение обозначает на сколько контрактов разница. Красная зона обозначает продажи. Если цена идет вверх- зеленая зона становится сопротивлением. Если цена идёт вниз-красная зона становится поддержкой. В общем что-то между Call/Put и Поддержка/Сопротивление.
Индикатор Rj_Volume расчитывает минутный период и передаёт данные на Rj_HSlice.
Настройки:
- DepthCalcDay = 5; Глубина просчётов в днях. Т.е. просчёт за последние 5 дней + сегодняшний день.
- UpdateTime = 1; Время обновления в минутах.
- BackgroundLevelOn = true; Фоновая визуализация.
Если BackgroundLevelOn =false;
Естественно, это индикатор надо использовать вместе с другими индикаторами.
Установка: Закидываем оба файла в Terminal\experts\indicators, компилируем в редакторе и Rj_HSlice прикрепляем к графику.
Rj_Volume не надо прикреплять к графику.
Недостаток у него то, что на 5-значном терминале значения наезжают друг на друга.
