CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Rj_ActivMarket - индикатор для MetaTrader 4

domovoi Александр
Просмотров:
6838
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание：

Небольшой индикатор, показывающий активность рынка.

Картинка:


Rj_HSlice Rj_HSlice

Индикатор показывает на каких ценовых уровнях продажи/покупки.

Сетка ордеров (5-я версия) Сетка ордеров (5-я версия)

Добавлена возможность ставить первый ордер вручную. Закрытие сделок по стоп-лоссу и тейк профиту.

INFORMER-ICQ INFORMER-ICQ

Советник отправляет с заданным периодом информацию о состоянии счета на ICQ клиент (На аську)

Rj_HSlice 1.0 Rj_HSlice 1.0

Добавлена настройка отображения контрактов.