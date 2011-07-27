Индикатор может показывать ковариацию, корреляцию или коэффициент бета двух символов (выбирается переменной Mode1). Расчет может выполняться по цене указанной переменной Price. Кроме как непосредственно по цене, расчет может выполняться от значения ROC (разница между текущим и предыдущим значением цены) и ROC% (отношение разницы текущего и предыдущего значения цены к предыдущему значению цены), выбирается переменной Mode2.

Параметры: