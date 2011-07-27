CodeBaseРазделы
Индикаторы

iBeta - индикатор для MetaTrader 4

Dmitry Fedoseev
Просмотров:
4955
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор может показывать ковариацию, корреляцию или коэффициент бета двух символов (выбирается переменной Mode1). Расчет может выполняться по цене указанной переменной Price. Кроме как непосредственно по цене, расчет может выполняться от значения ROC (разница между текущим и предыдущим значением цены) и ROC% (отношение разницы текущего и предыдущего значения цены к предыдущему значению цены), выбирается переменной Mode2.



Параметры:

  • Periods - Период в барах;
  • Symbol1 - Символ 1;
  • Symbol2 - Символ 2;
  • Mode1 - Режим 1: 0 - ковариация, 1 - бета символа 1, 2 - бета символа 2, 3 - корреляция;
  • Price - Цена: 0-Close, 1-Open, 2-High, 3-Low, 4-Median, 5-Typical, 6-Weighted;
  • Mode2 - Режим 2: 0 - цена Price, 1 - ROC от цены Price, 2 - ROC% от цены Price.
