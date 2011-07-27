Смотри, как бесплатно скачать роботов
iBeta - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор может показывать ковариацию, корреляцию или коэффициент бета двух символов (выбирается переменной Mode1). Расчет может выполняться по цене указанной переменной Price. Кроме как непосредственно по цене, расчет может выполняться от значения ROC (разница между текущим и предыдущим значением цены) и ROC% (отношение разницы текущего и предыдущего значения цены к предыдущему значению цены), выбирается переменной Mode2.
Параметры:
- Periods - Период в барах;
- Symbol1 - Символ 1;
- Symbol2 - Символ 2;
- Mode1 - Режим 1: 0 - ковариация, 1 - бета символа 1, 2 - бета символа 2, 3 - корреляция;
- Price - Цена: 0-Close, 1-Open, 2-High, 3-Low, 4-Median, 5-Typical, 6-Weighted;
- Mode2 - Режим 2: 0 - цена Price, 1 - ROC от цены Price, 2 - ROC% от цены Price.
